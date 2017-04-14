周玉蔻驚爆馬案內幕 盼書記官跟她聯絡
2017-04-14 22:17
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九涉洩密、教唆洩密等罪遭台北地檢署起訴，今天首度開庭。資深媒體人周玉蔻爆料，她接獲匿名信指稱，馬英九和前檢察總長黃世銘的團隊，已蒐集法官的背景、隱私資料作為安全下莊的武器。周指出，馬就算一審有罪，二審也會無罪，她呼籲法院的書記官等相關人士，若有更多資訊，可以主動跟她聯絡。
周：書記官告訴我 法院抽籤都是假的
周玉蔻在14日播出的《政經看民視》節目中表示，她接到一封信，從特偵組的所在地寄出，署名「行內人」，信中指稱，黃世銘做過法院的人事行政主管，手上有非常多法官的背景隱私資料可以作為籌碼，「他的理解是，黃世銘跟馬的團隊已經蒐集了所有的資料，作為安全下莊的武器，這是千真萬確」，但沒有人敢公開對社會陳述。
周玉蔻預測，除非蔡英文政府有司法改革的強力作為，否則馬英九的案子就算一審判刑，二審也會無罪。她認為，台灣此時需要有勇氣與擔當、願意揭發黑暗的人站出來，她強烈呼籲高院或地院裡的司法界人士，例如書記官，如果願意為了台灣世世代代的永續生存提供資訊，可以透過臉書跟她聯絡。
周玉蔻說，她有親戚是做書記官出身的，他說像高院這種分案，其實所謂抽籤都是假的。周表示，如果馬英九不小心一審敗訴，被判6個月，二審上訴，結果案子剛好被分到法官陳筱珮或「陳筱珮們」的手上，大家不要覺得奇怪。
周玉蔻因指控馬英九收頂新2億政治獻金，遭馬控告加重誹謗，高院日前逆轉地院無罪判決，判周拘役50天、得易科罰金5萬元定讞。周玉蔻之後在臉書向高院法官陳筱珮「宣戰」，痛訴陳「故意入人於罪、瀆職犯法、判決違憲」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 這縣市民進黨執政33年... 綠營人士憂變藍天
- F16交機20週年 飛行員回憶：歷經19次空中加油......
- 立委揪團考察藍眼淚 備陳高「提升問政戰力」？
- 路考肇事責任誰擔？公路總局：應考人有義務遵守規則
- 中共對台讓利多？ 林俊憲：都跑到藍口袋了...
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 台鐵彩繪東武鐵道列車 4/17最後巡禮
- 澎湖首宗 自動電擊器救回退役士官長
- 《晶湛技藝》心之所望
- 路線飄忽不定 白沙屯媽斗六遶境可能隨時脫隊
- 《趕5/1前完成護岸排樁打設》三爺溪仁德段整治中 汛期大考驗
- 爆紅凱利受訪 亂入女超不受控
- 楊冪再傳婚變劉愷威 中國第一狗仔酸「綠下去就餿了」
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓
- 中國經濟成長趨緩 世銀估明年剩6.3%
- 台中國際旅展登場 運動觀光夯
- 台中市汙水下水道用戶接管 突破14萬戶
- 核武測試準備好了！北韓副外長：就等金正恩下令
- 《粉嫩錶情》5
- 網球》謝淑薇攜手羅國搭檔 直落二勇闖瑞士賽四強
- JHBL國中籃球聯賽》金華爆冷遭逆轉 無緣4強
- 小熊領冠戒好嗨 道奇首打席轟醒
- 法拉利違規硬轉 騎士挨撞臉骨折
- 不捨！周元雨天直播親口宣布 516就要當兵去
- 《舊遊戲時代》於群募貝果平台集資 金額破700萬
- 劉雨凱認證準妹夫 看好劉雨柔步禮堂
- 眾教會凱道聯合禱告 面對同婚議題態度是...
- 總裁失言為何急道歉？ 全聯去年年輕客大增4成
- 逆子！索錢不成竟縱火燒屋 啃老男帶刀還想砍親人
- NBA》「難再信任禪師」甜瓜自爆要被尼克交易
- 古坑交流道被譏「半套 」中央金援規劃改善
- 南向政策奏效 柬埔寨包機首次降落台中國際機場
- 封測廠力成收購兩日本封測廠 強攻當地市場商機
- 承辦人誤把勞保月退勾成1次領 勞部不讓阿伯改
- 林志玲交殷琪姪子？嫁中國富商？林爸爸這樣說
- 花蓮直航曼谷 6月底前開航
- 桌球》你敢信！世界球王馬龍竟然輸給他
- 建立「納粹雄中帝國」政見掀波 學生修改成...
- 自由廣場》炎黃子孫小紙條
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 大佛你玩潮？ 這款賞櫻系列照笑壞網友…
- 王思偉下一站紐約 最想過夜生活
- 販售「垃圾菜」抓到了！ 北市韓濟小火鍋被罰6萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：周玉蔻驚爆馬案內幕 盼書記官跟她聯絡
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分