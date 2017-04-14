周玉蔻驚爆馬案內幕 盼書記官跟她聯絡

2017-04-14 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九涉洩密、教唆洩密等罪遭台北地檢署起訴，今天首度開庭。資深媒體人周玉蔻爆料，她接獲匿名信指稱，馬英九和前檢察總長黃世銘的團隊，已蒐集法官的背景、隱私資料作為安全下莊的武器。周指出，馬就算一審有罪，二審也會無罪，她呼籲法院的書記官等相關人士，若有更多資訊，可以主動跟她聯絡。

周：書記官告訴我 法院抽籤都是假的

周玉蔻在14日播出的《政經看民視》節目中表示，她接到一封信，從特偵組的所在地寄出，署名「行內人」，信中指稱，黃世銘做過法院的人事行政主管，手上有非常多法官的背景隱私資料可以作為籌碼，「他的理解是，黃世銘跟馬的團隊已經蒐集了所有的資料，作為安全下莊的武器，這是千真萬確」，但沒有人敢公開對社會陳述。

周玉蔻預測，除非蔡英文政府有司法改革的強力作為，否則馬英九的案子就算一審判刑，二審也會無罪。她認為，台灣此時需要有勇氣與擔當、願意揭發黑暗的人站出來，她強烈呼籲高院或地院裡的司法界人士，例如書記官，如果願意為了台灣世世代代的永續生存提供資訊，可以透過臉書跟她聯絡。

周玉蔻說，她有親戚是做書記官出身的，他說像高院這種分案，其實所謂抽籤都是假的。周表示，如果馬英九不小心一審敗訴，被判6個月，二審上訴，結果案子剛好被分到法官陳筱珮或「陳筱珮們」的手上，大家不要覺得奇怪。

周玉蔻因指控馬英九收頂新2億政治獻金，遭馬控告加重誹謗，高院日前逆轉地院無罪判決，判周拘役50天、得易科罰金5萬元定讞。周玉蔻之後在臉書向高院法官陳筱珮「宣戰」，痛訴陳「故意入人於罪、瀆職犯法、判決違憲」。