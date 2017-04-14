黨魁選舉傳賄選綁樁 韓國瑜要黨中央調查

2017-04-14 20:36

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨主席參選人詹啟賢今日爆料有賄選綁樁情事，甚至傳出明確價碼，國民黨文傳會副主委唐德明晚間回應，對於各種賄選傳聞，黨中央均嚴肅看待，若有具體事證，應該依規定檢具具體事實及佐證資料向中央考紀會或縣市黨部檢舉，而非只向媒體爆料，無形之中傷害本黨形象。

唐德明指出，目前中央及縣市黨部之查賄小組均已啟動，嚴肅查察賄選的決心絕對堅定不移。

另一位參選人韓國瑜今晚則發表聲明，要求國民黨考紀會馬上立案調查，並盡快向中常會提出完整報告。

韓國瑜強調，若傳言調查屬實，黨中央應對涉案黨員，處以最嚴厲的處分，並且不排除取消涉案黨主席參選人的資格，若調查結果證明只是空穴來風，黨中央則應立即出面澄清，還給所有參選人一個清白。

他說，國民黨如今處境已經十分艱難，所有黨員應該愛護國民黨，不要再傷害國民黨，所有黨主席參選人也應該以最光明磊落的方式投入選戰，並於選後團結一致，為國民黨的未來打拼，為全台灣的民眾謀求最大的福利。