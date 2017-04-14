李大維率團訪馬紹爾 馬國重申邦誼穩固
2017-04-14 20:02
外交部長李大維訪問馬紹爾群島共和國，左4為馬紹爾國旗。（記者呂伊萱攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕我國友邦馬紹爾群島共和國今年5月逢38週年國慶。外交部長李大維伉儷應馬紹爾外交部長席克邀請，昨起率團訪問馬國2天。李大維並代表總統蔡英文轉交獨立紀念日親簽賀函給馬紹爾總統海妮，重申加強兩國合作夥伴關係，與協助馬國永續發展之承諾。
外交部今晚間發布新聞稿表示，李大維伉儷於4月13日至14日率團訪問我太平洋友邦馬紹爾群島共和國。李大維一行人在馬國停留期間，謁晤馬國總統海妮、會見國會議長凱迪與外交部長席克等內閣部長及國會朝野領袖，就強化雙邊關係及未來合作計畫廣泛交換意見。
另，衛福部雙和醫院與馬國衛生部也於此次訪問期間簽署《國際轉診醫療服務協議》，我國援助蓋建之駐馬國技術團技術訓練中心亦於此期間啟用，李大維見證上述典禮，並視察我駐馬國大使館、技術團、台灣衛生中心，並代表政府宣慰僑胞。
馬紹爾將於今年5月逢38週年獨立紀念日國慶，李大維謁見總統時，代表蔡總統轉交親簽賀函，賀函內文代表我國政府及人民祝賀馬國國慶，同時重申加強兩國合作夥伴關係，與協助馬國推動國家永續發展之承諾。李大維也感謝馬國長期以來在國際場域對我國的堅定支持；海妮總統也代表馬國重申兩國邦誼穩固，珍惜兩國雙邊合作夥伴關係，馬國堅定支持我有意義參與聯合國、國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等相關國際組織及機制。
馬紹爾群島共和國為我在太平洋地區重要友邦，雙方於1998年建交，19年來邦誼穩固，各項合作計畫密切。
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