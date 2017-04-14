政治學大師福山談太陽花：國家認同運動 非過激民粹

2017-04-14 20:16

〔記者呂伊萱／台北報導〕前行政院長江宜樺成立之長風基金會，今天下午邀請知名政治學者、史丹佛大學資深研究員法蘭西斯‧福山發表演講，探討民粹主義興起對民主政治與國際自由經濟秩序的挑戰。福山觀察，亞洲國家並沒有出現極右派的保護式民粹主義，與歐美完全不同。福山回答問題時也提及台灣太陽花運動是國家認同運動，並非激進的國族主義；該運動也沒有意圖破壞民主，而是希望改變政府，負面影響不大。

法蘭西斯．福山曾在《歷史的終結與最後一人》中預言，代議民主及市場經濟將是人類最終的選擇。然而近年來全球民粹主義興起，似乎與此立論背道而馳。福山觀察世界局勢演變，轉而主張政治治理及法治基礎，才是決定國家興衰的關鍵。

福山今以「自由主義國際秩序的崩解」為題在台北發表演說。福山指出，理論上全球化能為社會帶來均富的好處，而今卻沒有真正地為全民共享，導致經濟失衡與藍領階級反彈，菁英階級也毫無疑問地犯了許多錯誤。福山說，自由主義國際秩序已經動搖，以美國而言，民粹主義政客利用民主合法性，破壞民主或新聞自由；且此現象不僅在美國，也出現在英國脫歐、俄羅斯、匈牙利與土耳其等諸多國家，是令人憂心的全球趨向。

福山並觀察到，亞洲例如台灣、韓國與中國等國家，同樣受經濟利益分配不均所苦，也存在民粹主義，但較類似於南歐的傳統左派政黨，不同於高舉反移民訴求的右派民粹主義政黨。福山指出，亞洲統治階級會利用民粹主義作為鞏固統治正當性的手段，例如中國領導人習近平，抓住群眾不滿腐敗高官的心理大推肅貪，以及日本、韓國和中國教導年輕人捍衛民族主義，「這些和川普或歐美國家右派崛起完全不同」。

有聽眾提問時說起台灣太陽花運動是「令人沮喪的民粹運動」，使台灣無法和中國簽訂自貿協定等同鎖國。但福山完全不認同這樣的論述，他認為，台灣民粹主義屬於左派民粹運動，而左派運動是自由主義重要的一環，希望維持開放社會、不會攻擊媒體、也不想建立獨裁政治架構。且太陽花運動主要是種國家認同運動，並不是歐洲出現的過激國族主義，「我不會將它們併為一談」。

福山更說，他不認為太陽花運動有意圖破壞台灣民主制度，「他們只是想要改變政府」；福山也指出，大部分民粹運動是由個人帶領，譬如川普，但他看太陽花並沒有這樣的領導特性。福山也不認為太陽花運動有太大負面影響，因為台灣有著「素質不錯的民主政體」，藉由定期選舉，使政府改朝換代。