爭取前瞻計畫 新北找北市合作
2017-04-14 19:56
〔記者何玉華／新北報導〕新北市自嘲與台北市在行政院前瞻計畫中，同被歸類為0元俱樂部，副市長葉惠青今（14）拜會台北市副市長鄧家基，雙方閉門會談，達成共同向中央爭取軌道建設、提升八里污水處理廠處理標準，並在大台北供水計畫中納入翡翠水庫原水管等計畫。
新北市府傍晚以新聞稿轉述，台北市副市長鄧家基允諾，將全力推動已報核中央審議的捷運萬大線第二期財務計畫修正核定，並將捷運環狀線第二階段（北環段及南環段）及捷運汐止民生線以最快速度提送中央審議。
至於處理700萬人口家庭污水的八里污水處理廠，兩位副市長認為不應只做初級處理就排入海，應把水質處理提高到二級或三級，以跨區域整合列入前瞻計畫來治理，達到符合現在的環保觀念。
另外，大台北供水計畫─翡翠水庫原水管計畫，規劃在翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，銜接至二原輸水幹管，長度約為2.6公里，初估經費約20億元，雙北將併同向中央爭取全額補助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 這縣市民進黨執政33年... 綠營人士憂變藍天
- F16交機20週年 飛行員回憶：歷經19次空中加油......
- 男「直播」翻牆闖國防部 憲兵逮捕後送警
- 推動「公設不計入坪數」立委促內政部回應民意
- 周刊爆吳志剛「印堂發黑」 陽明山道場祭改
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 馬英九被控洩密今答辯 高喊「我無罪！」
- 小川普又失言！ 這次嘲笑LGBT學生只關心雞肉三明治
- 【感覺紀事簿】 原來只是這樣
- 中市這處充滿懷舊氣氛的市場 將轉變成漫畫基地
- 中職》狀況比高國慶好 蘇智傑要能守三壘才升一軍
- 過動兒展出鋼鐵戰士 媽媽感動
- 違停求警別開單 他的戀愛御守卻露餡...
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓
- 南台灣唯一一場 指揮家陳美安與國臺交23日屏東演出
- 失業男亮紙條恐嚇行員交300萬 遭判刑9個月
- 天心談藤愛 幸福獨一無二
- MLB》肯恩安打助威 瓦加斯7.2局8K為皇家止敗 （影音）
- 川普喊美元太強 亞幣全面暴升
- 苦楝花開 嘉縣3綠隧比浪漫
- 引進金絲貓、最強妹... 「老爹」賣淫集團15人被訴
- 菜園遭野狗肆虐 男備毒香腸誘殺卻害死家犬
- 害乳房變小、變垂的習慣找到啦！醫師：美胸按摩法罩杯輕鬆升級！
- Switch在美熱銷逾90萬台 成任天堂賣最快主機
- 中職Live》張志豪、林智勝背靠背開轟 兄弟只落後1分
- （影音）送珠寶收不收？ 楊丞琳：重要的男人才收
- 鮮乳專業殺菌 直送新鮮營養
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 桌球》你敢信！世界球王馬龍竟然輸給他
- NBA》今年夏天想去哪？ 杜蘭特：我希望和勇士續約
- 「年輕人很會花錢」掀波 徐重仁道歉︰我真的失言了
- 不輕易浪費！新鮮未碰口剩食 可供弱勢民眾食用
- 澎湖花海威名遠播 白沙鄉公所舉行自強活動
- MLB》柳賢振又挨轟 道奇客場不敵小熊 （影音）
- 4/16葫蘆墩全國馬拉松登場 公路總局提醒用路人改道
- 容祖兒演唱會 大玩直播超過20分
- 台股收盤大跌103.75點 報9732.93點
- MLB》滿貫砲支援殷仔 怪物隊友躍大聯盟打點王（影音）
- 潤娥帶路 前往夏日海洋樂園
- MiLB》曾仁和5局失2分無關勝敗 王維中1局1K無失分
- C羅梅開二度 逆轉拜仁
- 40年來首次！ 基督教教會凱道露宿為國家禱告
- 聯航越裔醫師多才多藝 辦過音樂會、發行唱片
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：爭取前瞻計畫 新北找北市合作
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分