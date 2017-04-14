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爭取前瞻計畫 新北找北市合作

2017-04-14  19:56

〔記者何玉華／新北報導〕新北市自嘲與台北市在行政院前瞻計畫中，同被歸類為0元俱樂部，副市長葉惠青今（14）拜會台北市副市長鄧家基，雙方閉門會談，達成共同向中央爭取軌道建設、提升八里污水處理廠處理標準，並在大台北供水計畫中納入翡翠水庫原水管等計畫。

新北市府傍晚以新聞稿轉述，台北市副市長鄧家基允諾，將全力推動已報核中央審議的捷運萬大線第二期財務計畫修正核定，並將捷運環狀線第二階段（北環段及南環段）及捷運汐止民生線以最快速度提送中央審議。

至於處理700萬人口家庭污水的八里污水處理廠，兩位副市長認為不應只做初級處理就排入海，應把水質處理提高到二級或三級，以跨區域整合列入前瞻計畫來治理，達到符合現在的環保觀念。

另外，大台北供水計畫─翡翠水庫原水管計畫，規劃在翡翠水庫下游北勢溪上增設取水口，設置原水管銜接至粗坑堰下游，共用台電粗坑電廠頭水路，銜接至二原輸水幹管，長度約為2.6公里，初估經費約20億元，雙北將併同向中央爭取全額補助。

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  • 新北市副市長葉惠青今天拜會台北市副市長鄧家基，雙方閉門會談，達成共同向中央爭取多項計畫。（資料照，記者何玉華攝）

    新北市副市長葉惠青今天拜會台北市副市長鄧家基，雙方閉門會談，達成共同向中央爭取多項計畫。（資料照，記者何玉華攝）

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