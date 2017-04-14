| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

319被放毒蛇、電話恐嚇 詹啟賢：心還在痛

2017-04-14  19:58

〔記者傅潮標／新竹報導〕國民黨主席參選人詹啟賢，今天到新竹市尋求黨員支持，對於他被質疑在三一九槍擊案中背叛國民黨一事，強調是有心人的政治操弄，他已到中常會報告過並獲完全接受。

詹啟賢說，三一九槍擊案發生後，雖在當天下午就召開記者會說明，媒體也報導了，無奈當時沒人要看，只聽電視名嘴各自表述，結果他的院長室被放毒蛇，恐嚇電話不斷，醫院遭至少四千名不同政黨支持者包圍，讓他憂心萬一激發衝突，場面失控，醫院被衝入放火，危及千餘名患者，這事件讓他至今想起來，心還在痛。

詹啟賢說，如果三一九案他真有問題，馬英九與洪秀柱事後怎麼可能先後找他擔任要職。他呼籲黨員，國民黨要改革、改變形象，讓黨員有榮譽感，才有希望。他提出改革四方向：由下而上，權責分明，貼近社會與積極效率。

廣告
  • 國民黨主席參選人詹啟賢（左），今天到新竹市尋求黨員支持。（記者傅潮標攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢（左），今天到新竹市尋求黨員支持。（記者傅潮標攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 319槍擊案 國民黨主席選舉 詹啟賢
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：319被放毒蛇、電話恐嚇 詹啟賢：心還在痛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.