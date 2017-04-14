319被放毒蛇、電話恐嚇 詹啟賢：心還在痛

2017-04-14 19:58

〔記者傅潮標／新竹報導〕國民黨主席參選人詹啟賢，今天到新竹市尋求黨員支持，對於他被質疑在三一九槍擊案中背叛國民黨一事，強調是有心人的政治操弄，他已到中常會報告過並獲完全接受。

詹啟賢說，三一九槍擊案發生後，雖在當天下午就召開記者會說明，媒體也報導了，無奈當時沒人要看，只聽電視名嘴各自表述，結果他的院長室被放毒蛇，恐嚇電話不斷，醫院遭至少四千名不同政黨支持者包圍，讓他憂心萬一激發衝突，場面失控，醫院被衝入放火，危及千餘名患者，這事件讓他至今想起來，心還在痛。

詹啟賢說，如果三一九案他真有問題，馬英九與洪秀柱事後怎麼可能先後找他擔任要職。他呼籲黨員，國民黨要改革、改變形象，讓黨員有榮譽感，才有希望。他提出改革四方向：由下而上，權責分明，貼近社會與積極效率。