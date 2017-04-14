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獵雷艦得標商傳採購中國聲納 海軍：契約明文禁止

海軍司令部今表示，獵雷艦契約明確律定不允許中國地區廠商參與，如果發現確有情事，海軍會終止或解除契約。。圖為海軍永靖級獵雷艦。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-14  19:44

［記者黃旭磊／高雄報導］海軍司令部今天（14日）表示，針對網路媒體報導「海軍獵雷艦得標廠商慶富，違約向中國採購聲納系統」乙情，契約明確律定不允許中國地區廠商參與，如果發現確有情事，海軍會終止或解除契約。

海軍表示，本軍於簽約後，即依契約規定完成慶富公司「獵雷艦」案專案團隊人員安全查核，並簽訂保密切結，以確保國艦國造專案執行。

對此，承攬商慶富造船集團晚間以「合約有保密協定」為由不表示意見，不過，據透露，零件採購過程都透過海軍安全查核，所有過程軍方都有掌握。

慶富在2014年打敗台船，以350億元標下獵雷艦國造採購案，事後風波不斷，謠言有中間人遊走兩岸，為此，慶富於2016年5月底大動作於4大報頭版刊登公告，切割與老臣簡良鑑關係，批評簡打著慶富名號談生意，實則雙方已在民國104年8月終止委任合約。

慶富法律顧問律師絲漢德當時表示，如果說慶富公司這邊的確是受到一些損害，那公司這邊一定會依法來究辦。

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相關關鍵字： 中國 國造獵雷艦 慶富造船 慶富造船廠 海軍 獵雷艦 獵雷艦採購弊案
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