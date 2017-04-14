支援新南向 高市議員推南部境外理財中心
2017-04-14 20:00
〔記者王榮祥／高雄報導〕支援新南向﹗高市議員張豐藤倡議成立金融與休閒產學聯盟，並推動高雄市成為南部境外理財中心﹔產學界多認同此方向，但也建議中央應給高雄更多支持，好與其他縣市有差異化、與明確的產品導向。
高市議會今召開支援新南向政策，推動高市成為南部境外理財中心、及成立金融與休閒產學聯盟公聽會，會議由市議員張豐藤主持，邀請南部多個大專院校、銀行公會、證券公會、旅行公會代表，與市府相關局處官員一起腦力激盪。
張豐藤指出，為響應政府南進南出的新南向政策，並因應亞洲新灣區未來發展，可推動高雄成為南部境外理財中心，以往新南向議題多著墨觀光，若可善用金融業資源並做適度結合，應可導引觀光業轉型、升級，讓新南向更加值。
至於組成金融與休閒產學聯盟，主要是藉此引進金融業資金投入高雄重大的觀光公共建設，也可作為南部金融科技發展跨領域合作平台、與境外理財相關人員培訓場域。
聯盟除了金融、休閒業外，應可加入南高屏十餘所大專院校，範圍可擴及商學、管理與觀光等系所。
與會學者認為，結合金融與休閒方向可行，但仍須中央給予更多資源，讓高雄的新南向角色定位更明確，才能提升服務品質與確認產品導向。
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