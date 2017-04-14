| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

政治學者福山：不要相信川普 他可能出賣台灣

2017-04-14  19:32

〔即時新聞／綜合報導〕國際重量級政治學者法蘭西斯．福山（Yoshihiro Francis Fukuyama）表示，台灣不應該相信川普，因為中國若是開出更好的條件，川普可能會出賣台灣。

福山是受長風基金會邀請來台，今明（14、15日）兩天以「自由主義國際秩序的崩解」（The End of the Liberal International Order）」為題發表演說。根據《新頭殼》報導，國民黨立委許毓仁在會後提問「台灣在強權之下要如何自處」，福山回答時表示，台灣不應該相信川普，因為川普的言行舉止都是經過盤算的，中國若是開出更好的條件，川普可能會出賣台灣。

許毓仁也提問關於川普要退出TPP、美國貿易出現赤字、或是川普想打造新的貿易架構，對台灣而言，有何影響？福山表示，川普身邊的幕僚明白，國際供應鏈並不是美國能單方面想摧毀便能摧毀的，例如北美貿易協定與世界貿易組織，這些規則並不是不喜歡就能不遵守。福山認為，川普不可能改變全球貿易體系。

根據《中央廣播電台》報導，福山提到，川普當選總統之後，美國民主制度面對民粹主義的困境，也指出其他歐美國家例如英國與俄羅斯，也都有民粹主義政客利用民主合法性，破壞民主與新聞自由的情況。

福山表示，亞洲也面臨自由主義發展後，經濟利益分配不均的情況，不過與歐美不同的是，目前還沒有看到極右派政黨崛起。福山表示「我不認為亞洲的民粹主義跟歐洲、美國那種右派、反移民的民粹主義一樣，亞洲確實有民粹，但主要是由傳統的左派政黨所發動。」他也指出在中國、日本與韓國可以觀察到，統治階級用民族主義教育下一代，這跟歐美的民粹並不相同。

福山認為，太陽花學運較接近國家認同運動，像太陽花這樣左派的民粹並不會對言論自由造成危害，也並不企圖建立極權政體，倒是希望維繫社會的開放。太陽花運動目的旨在改變政府，而不會破壞民主。

廣告
  • 國際重量級政治學者福山（Yoshihiro Francis Fukuyama）今在台以「自由主義國際秩序的崩解」（The End of the Liberal International Order）」為題發表演說。（圖擷取自fukuyama.stanford.edu）

    國際重量級政治學者福山（Yoshihiro Francis Fukuyama）今在台以「自由主義國際秩序的崩解」（The End of the Liberal International Order）」為題發表演說。（圖擷取自fukuyama.stanford.edu）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 台灣 川普 法蘭西斯福山 美國
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：政治學者福山：不要相信川普 他可能出賣台灣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.