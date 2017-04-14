政治學者福山：不要相信川普 他可能出賣台灣

2017-04-14 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕國際重量級政治學者法蘭西斯．福山（Yoshihiro Francis Fukuyama）表示，台灣不應該相信川普，因為中國若是開出更好的條件，川普可能會出賣台灣。

福山是受長風基金會邀請來台，今明（14、15日）兩天以「自由主義國際秩序的崩解」（The End of the Liberal International Order）」為題發表演說。根據《新頭殼》報導，國民黨立委許毓仁在會後提問「台灣在強權之下要如何自處」，福山回答時表示，台灣不應該相信川普，因為川普的言行舉止都是經過盤算的，中國若是開出更好的條件，川普可能會出賣台灣。

許毓仁也提問關於川普要退出TPP、美國貿易出現赤字、或是川普想打造新的貿易架構，對台灣而言，有何影響？福山表示，川普身邊的幕僚明白，國際供應鏈並不是美國能單方面想摧毀便能摧毀的，例如北美貿易協定與世界貿易組織，這些規則並不是不喜歡就能不遵守。福山認為，川普不可能改變全球貿易體系。

根據《中央廣播電台》報導，福山提到，川普當選總統之後，美國民主制度面對民粹主義的困境，也指出其他歐美國家例如英國與俄羅斯，也都有民粹主義政客利用民主合法性，破壞民主與新聞自由的情況。

福山表示，亞洲也面臨自由主義發展後，經濟利益分配不均的情況，不過與歐美不同的是，目前還沒有看到極右派政黨崛起。福山表示「我不認為亞洲的民粹主義跟歐洲、美國那種右派、反移民的民粹主義一樣，亞洲確實有民粹，但主要是由傳統的左派政黨所發動。」他也指出在中國、日本與韓國可以觀察到，統治階級用民族主義教育下一代，這跟歐美的民粹並不相同。

福山認為，太陽花學運較接近國家認同運動，像太陽花這樣左派的民粹並不會對言論自由造成危害，也並不企圖建立極權政體，倒是希望維繫社會的開放。太陽花運動目的旨在改變政府，而不會破壞民主。