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蔡英文到彰化遇陳抗 國宅住戶求救、退休公務員鳴笛

2017-04-14  17:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕總統蔡英文今天下午到彰化縣政府演藝廳，聽取彰化縣政府綠能招商成果報告，蔡英文進入會場前，分別有員林國宅住戶和退休公務員，在縣府廣場及縣長官邸前舉牌、鳴笛，抗議訴求雖各不相同，但都要求蔡英文兌現選後承諾謙卑傾聽民意，救救他們。

在警方管制區封鎖線外，一群員林國宅住戶舉起寫著「破壞結構」、「還我安全」及「鍋爐我不要」等抗議字眼的黃色看板，站在縣長官邸前的南郭路邊陳情，希望蔡英文傾聽住戶無奈的聲音、救救他們，他們不要社區大樓因為結構體被人為改變了，有天變成第2個地震被震倒的台南維冠大樓翻版。

隨後，縣府中庭廣場前又聚集一群退休公務員，他們朝縣府不斷鳴放汽笛聲，抗議政府推動一例一休、同志婚姻等政策擾民，警方一度要把鳴笛民眾帶離，雙方多次拉扯，公務員退休的和美鎮竹營里長吳萬固跌倒在地，並被帶離縣府中庭廣場。

吳萬固氣憤指出，他很不滿意蔡英文執政作為，從一例一休、同志婚姻政策、開放美豬進口和開放核災食品等，沒有把台灣民眾放在第一優先，趁蔡英文下鄉時，他希望當面向總統表達小老百姓的訴求和心聲。

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  • 和美鎮竹營里長吳萬固在被警方帶離過程中，跌倒在地。（記者張聰秋攝）

    和美鎮竹營里長吳萬固在被警方帶離過程中，跌倒在地。（記者張聰秋攝）

  • 員林國宅住戶舉抗議看板向總統蔡英文陳情，請求蔡英文救救他們。（記者張聰秋攝）

    員林國宅住戶舉抗議看板向總統蔡英文陳情，請求蔡英文救救他們。（記者張聰秋攝）

  • 總統蔡英文今天下午到縣府演藝廳聽取縣府綠能招商成果簡報。（記者張聰秋攝）

    總統蔡英文今天下午到縣府演藝廳聽取縣府綠能招商成果簡報。（記者張聰秋攝）

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