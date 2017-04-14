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朝鮮半島緊張 總統府：研擬各種可能因應

2017-04-14  17:26

〔記者蘇芳禾／台北報導〕朝鮮半島情勢緊張，觀察機構指北韓可能執行第六次核試爆。總統府發言人黃重諺表示，有關朝鮮半島的局勢發展及相關變化，以及區域上包括地緣政治或產經局勢恐造成的影響，國安團隊有持續密切關注，並且在確保國家利益、國人安全的福祉下，研擬各種可能需要注意、因應的準備。

被問到日本正討論，可能從南韓撤離六萬僑民，台灣政府是否也有相對應的因應？對此，黃重諺回應，可能的情勢發展，國安團隊，都會有準備，後續若有類似日本這樣政策上的作為，政府都會適時到位。

至於總統蔡英文是否召集國安團隊研商？黃重諺舉「川習會」的例子指出，國安團隊本來都會有定期、不定期討論。最近有針對朝鮮半島局勢和未來可能發展，包括地緣政治、全球財經情勢等造成的影響，包括可掌握的資訊及因應等議題進行討論。

黃重諺也呼籲說，總體而言，台灣做為國際社會一份子，跟其他國際成員共同希望維持和平穩定。

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  • 黃重諺表示，國安團隊本來都會有定期、不定期討論。最近有針對朝鮮半島局勢和未來可能發展，包括地緣政治、全球財經情勢等造成的影響，包括可掌握的資訊及因應等議題進行討論。（記者蘇芳禾攝）

    黃重諺表示，國安團隊本來都會有定期、不定期討論。最近有針對朝鮮半島局勢和未來可能發展，包括地緣政治、全球財經情勢等造成的影響，包括可掌握的資訊及因應等議題進行討論。（記者蘇芳禾攝）

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