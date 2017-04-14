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中共對台讓利多？ 林俊憲：都跑到藍口袋了...

2017-04-14  17:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨受訪時表示，先前遇到不少國台辦官員抱怨，為了收買台灣人，他們讓利這麼多，為什麼都沒有奏效。對此，民進黨立委林俊憲直言，那些「利」又不是落入老百姓手中，而是「跑到國民黨和他們黨羽的口袋了」。

林俊憲今於臉書粉專分享本報新聞，並撰文指出，中共宣稱對台讓利，「都跑到國民黨和他們黨羽的口袋了」，與台人有何關聯？

林俊憲也提到，中共現在一定非常清楚，「透過國民黨來瞭解台灣，根本就是悲劇一場」，且為此火大不已，「因為習政權才剛把負責對台採購的前海協會副會長鄭立中給雙開了」。

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  • 對於國台辦官員抱怨，為了收買台灣人，讓利這麼多，為什麼都沒有奏效？民進黨立委林俊憲指出，那些「利」，「都跑到國民黨和他們黨羽的口袋了」。（資料照，記者林正堃攝）

    對於國台辦官員抱怨，為了收買台灣人，讓利這麼多，為什麼都沒有奏效？民進黨立委林俊憲指出，那些「利」，「都跑到國民黨和他們黨羽的口袋了」。（資料照，記者林正堃攝）

  • 林俊憲今在臉書撰文評論中國的「讓利」說。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲今在臉書撰文評論中國的「讓利」說。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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相關關鍵字： 中國 國台辦 國民黨 林俊憲 柯文哲 讓利
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