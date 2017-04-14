中共對台讓利多？ 林俊憲：都跑到藍口袋了...
2017-04-14 17:31
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨受訪時表示，先前遇到不少國台辦官員抱怨，為了收買台灣人，他們讓利這麼多，為什麼都沒有奏效。對此，民進黨立委林俊憲直言，那些「利」又不是落入老百姓手中，而是「跑到國民黨和他們黨羽的口袋了」。
林俊憲今於臉書粉專分享本報新聞，並撰文指出，中共宣稱對台讓利，「都跑到國民黨和他們黨羽的口袋了」，與台人有何關聯？
林俊憲也提到，中共現在一定非常清楚，「透過國民黨來瞭解台灣，根本就是悲劇一場」，且為此火大不已，「因為習政權才剛把負責對台採購的前海協會副會長鄭立中給雙開了」。
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