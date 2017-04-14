北韓情勢緊張 外交部：暫無警示，隨時應變
2017-04-14 16:30
北韓明將迎來重要節日「太陽節」，外傳北韓可能再度進行核武試爆或飛彈試射，也可能公布新型武器裝備展示軍力，朝鮮半島緊張情勢升高。（美聯社）
〔記者呂伊萱／台北報導〕北韓明將迎來重要節日「太陽節」，外傳北韓可能再度進行核武試爆或飛彈試射，也可能公布新型武器裝備展示軍力，朝鮮半島緊張情勢升高。日本方面也已表示做好撤僑準備。外交部今表示，外館平日即有緊急應變計畫，駐韓館處也不例外，目前外交部對南北韓暫無警示，將密切關注情勢發展。
北韓最重要節日之一「太陽節」，將在4月15日到來，北韓廣邀全球媒體前往採訪，外界認為屆時除了閱兵儀式外，北韓可能再度進行核試，也可能藉此時機公布新型的武器裝備或導彈，以展示軍力。
另，俄羅斯媒體「Pravda Report」近日披露，北韓領導人金正恩已下令北韓首都平壤內有犯罪紀錄的居民立即離開，意即約有60萬人被要求撤離。俄羅斯媒體稱，因平壤避難所無法容納平壤所有人口，因此要求有犯罪紀錄居民離開，以騰出避難空間給其他人。
美國近期調動卡爾文森號航母群北上，也數度公開表態美國政府不排除對北韓動武，使得緊張情勢升高。日本官房長官菅義偉12日時即表示，日本將與美韓緊密合作因應，日本政府平日也已做好因應任何事態的準備，雖現在並非緊急狀態，但已假設必須保護或撤離旅居朝鮮半島日僑的情形。
外交部今回應表示，我駐外各館處平日即訂有緊急應變計畫，外界關切的撤僑計畫也包括在內，並依情勢變遷隨時修訂報外交部核准備用，駐韓各處也不例外。外交部目前對南、北韓現勢暫無警示或通知，未來將密切關注情勢發展，視情勢變化調整旅遊警示或更新資訊。
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