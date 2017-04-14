中經院董事長昏迷送醫 友人：去年大病後體力變差

2017-04-14 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕中華經濟研究院董事長胡勝正今下午傳出因身體不適突然倒下，據胡勝正友人透露，胡在去年一場大病後身體大不如前，近期更因天氣變化大，需要醫療器材輔助呼吸。

《中央社》報導，曾任經建會主委、金管會主委、政務委員等職的胡勝正今下午驚傳在總統府昏迷送醫，據胡勝正友人指出，現齡76歲的胡去年因腸胃疾病大病一場後，瘦了十多公斤，胡在痊癒後體力大不如前，遇天氣變化大時便須醫療器材輔助呼吸，胡在中經院的辦公室內更設有輔助呼吸的醫療器材，但因器材體積較大，外出缺少醫療設備輔助時，在講話、行動上都會比較吃力。

友人也提到，高齡的胡勝正原本已想退休，但在民進黨再度執政後，基於想為國家多培養人才的理念，還是在去年接任中經院董事長一職。

報導指出，胡勝正是民進黨重要財經幕僚，曾任中央研究院經濟所所長、中經院董事等職的他是國內具有相當聲望的財經學者，他在10多年前擔任經建會主委任內時，就很關注生育率低落的人口結構問題，並推動擬定「人口政策白皮書」對人口問題提出對策。