基隆議長挺吳敦義 郝龍斌：有信心能在第一輪勝出
2017-04-14 16:57
〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議長宋瑋莉昨天宣布力挺前副總統吳敦義角逐國民黨主席，國民黨副主席郝龍斌今天下午到基隆出席縣市巡迴政見座談會時表示，國民黨的未來不是在幾個大戶或樁腳手裡，「我有充分信心能在第一輪勝出。」
國民黨主席參選人吳敦義將於週六下午到基隆仁愛國小造勢，基隆市議長宋瑋莉昨天宣布出任吳敦義基隆市競選辦公室主委，並讓吳敦義將競選總部設在她基隆安一路的服務處，前基隆市長張通榮、前國策顧問鄭錦洲、基隆市國民黨團書記長張芳麗也都表態支持。
今天下午，國民黨副主席郝龍斌到基隆暖暖碇和里里民會堂參加縣市巡迴政見座談會，他表示，長期在基隆服務，與議員、里長，以及黨員都有非常深厚的革命感情，「我對基隆的選民有充分信心。」
「國民黨的未來是在46萬黨員的手裡，不是在幾個大戶或樁腳手裡。」郝龍斌說，除了在基隆有充分的信心，也對在各地得到很好成績有充分信心，相信能在黨主席選舉的第一輪勝出。
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