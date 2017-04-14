童仲彥願宣導家暴防治 官員「一句話」讓他囧爆...

2017-04-14 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥今天在議會質詢，與台北市家庭暴力暨性侵害防治中心副主任陳彥竹的答詢中，童仲彥以「過來人」的經驗呼籲有家暴傾向的民眾接受輔導，卻被陳彥竹以「你就是我們寶貴的例子」神回，讓童仲彥無法招架。

陳彥竹表示，由於不少民眾面對家暴問題時秉持的「家醜不外揚」的觀念、拒絕接受輔導。根據《蘋果日報》報導，童仲彥因陳彥竹一句「議員就是我們很寶貴的例子，（願意）主動接受我們的服務」，尷尬的直呼：「你這樣我快問不下去。」

質詢過程中，童仲彥也毛遂自薦的表示願意替家暴中心宣傳，雖然明知如此作法可能會「被媒體修理」，但為了能讓更多人接受家暴輔導的課程，他仍願意這麼做。

此外，童仲彥指出，他在2014年結婚，但2010年之前所有事情也全部都算在他的頭上，讓他十分無奈。童仲彥呼籲有家暴議題的民眾能「勇敢站出來，迎向更健康的人生」。