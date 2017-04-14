別再關心邱的髮... 童仲彥po文爆料張茂楠新「髮」型

2017-04-14 15:13

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍台北市議員童仲彥深陷大邱、小邱緋聞事件，其中前主任邱惠美髮型過去被指靠接髮有百變造型，未料，童仲彥中午於媒體採訪群組貼出一組圖文，只見照片是民進黨台北市議員張茂楠照片，只是張茂楠禿頭不見了，頂著是一頭黑髮，圖上還寫著「別再關心邱的髮」，引起媒體們詫異。

結果下午，張茂楠現身議場，再令媒體傻眼、噴笑不已。張茂楠受訪說，「我其實年輕就這麼帥」，但幾十年下來工作勞累，頭髮少了一點；由於頂上無毛難看，他決定「變髮圖強」，2年來美髮師將剪下的頭髮「儲存」，拼成髮片，如今就跟真髮沒有兩樣，若民眾喜歡這造型，從此他也會「轉型」迎接明年市議員選戰。

張茂楠表示，這頂頭髮不用怕風吹雨淋，洗頭的時候再拆下來；新造型效果則是，早上參加老人共餐活動，「我會被誤認是弟弟」。

同黨台北市議員王孝維進議場，則搞笑質詢台北市衛生局長黃世傑，「張茂楠新造型帥不帥」、「大家要不要鼓掌一下」，只見議場眾官員掌聲雷動，再令議場增添爆笑氣氛。