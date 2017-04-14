中經院董事長胡勝正傳在總統府倒下 秘書：只是小感冒

2017-04-14 15:09

〔記者陳梅英／台北報導〕中經院董事長胡勝正今日前往總統府開會傳出因身體不適突然倒下，沒有呼吸，緊急送馬偕醫院，到院前才又恢復呼吸。

記者去電求證，胡勝正電話由秘書代接，據秘書表示，胡是因為有點感冒，身體不舒服，呼吸不太順暢，目前正在醫院就診中，不方便接電話，她也代表胡勝正謝謝外界關心。