中經院董事長胡勝正 驚傳在總統府昏迷送醫
2017-04-14 14:48
〔記者邱俊福／台北報導〕中華經濟研究院董事長胡勝正，今天下午2時許，在總統府時，傳出疑似因為心血管疾病，身體不適，突然昏迷，一度失去生命跡象，經消防救護人員緊集急救，送上救護車時已恢復生命跡象，送往馬偕醫院治療。
據悉，當時因為就近的台大醫院正在搶救另名病患，才緊急換送馬偕醫院，目前胡勝正正在醫院治療中。
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