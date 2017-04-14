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F16接機20週年 老飛官老地勤全都回娘家

2017-04-14  15:12

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍司令部今天於嘉義基地舉行「F-16型機接機20週年慶祝活動」，除了有F16戰機進行單機性能飛行展示外，還邀請各期F16飛行員及地勤人員及眷屬回娘家，也有已退伍的F16飛官說，好想再飛一次..........。

空軍司令沈一鳴上將期許全體官兵能夠上下一心、踵武前賢、繼志承烈，以F-16接收20年來，努力不懈的精神為榜樣，在建軍備戰工作上，扮演好自己的角色，立志成為國家領空最稱職的守護者。

沈一鳴致詞表示，中華民國空軍有悠久光榮的歷史傳統，今後將承先賢先烈的忠勇軍風及堅定信念，以堅實的英姿展現在台灣的領空上，今天國人見證到F-16型機接機這段歷史，正是官兵勇於面對挑戰，不懼艱困苦的具體展現，也是空軍「筧橋精神」優良傳統的發揚。

沈一鳴期勉聯隊同仁，要時時掌握並肆應未來環境的變遷，建立部隊新的管理概念，同時結合部隊特性，不斷精進飛安與戰技，以確保空防戰力。

沈司令強調，國防武力是國家安全與生存發展的最大保障，所謂「天下雖安，忘戰必危」，空軍應持續建構可恃的國防武力，在「防衛固守、重層嚇阻」的戰略下，以創新、不對稱思維，捍衛中華民國主權、保障台灣及國人安全。

「F-16型機接機20週年慶祝活動」今天透過時光走廊回顧、戰機特技表演等安排，使當年接機的前輩及各時期的先進們，回想當年接機時克服萬難的偉大歷程。

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  • F16戰機進行單機性能特技展示。（圖：軍聞社提供）。

    F16戰機進行單機性能特技展示。（圖：軍聞社提供）。

  • 空軍首批兩架F16戰機是在20年前的4月14日飛抵台灣。空軍今天特將這兩架戰機進行展示，圖為編號6609的F16戰機。（圖：軍聞社提供）。

    空軍首批兩架F16戰機是在20年前的4月14日飛抵台灣。空軍今天特將這兩架戰機進行展示，圖為編號6609的F16戰機。（圖：軍聞社提供）。

  • 空軍司令沈一鳴與各期F16飛行員及地勤人員合影。（圖：軍聞社提供）。

    空軍司令沈一鳴與各期F16飛行員及地勤人員合影。（圖：軍聞社提供）。

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