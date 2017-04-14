立委揪團考察藍眼淚 備陳高「提升問政戰力」？

一張立法院內流傳的通知單，羅列考察馬祖之行程。（記者鄭鴻達翻攝）

2017-04-14 14:18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕一張立法院內流傳的報名表通知單，指民進黨立委鄭寶清、陳歐珀及國民黨立委陳雪生，邀請朝野立委赴馬祖考察「藍眼淚」，除羅列豐富旅遊行程，更提及「已協調立榮航空加班機專案處理」，甚至強調「贈精醇之陳高帶回立法院」，以「提高問政戰力」。

鄭、陳辦公室聲明回應尚未看過外傳的行程表，據悉是陳雪生辦公室私下研擬的草稿；陳雪生辦公室則坦承「我們擬的」，一切仍在研議階段，尚未送到其他辦公室，主要是希望朝野立委能關心離島建設。

署名「交通委員會召委陳歐珀、鄭寶清、陳雪生敬邀」的報名表，指出預定5月24日前往馬祖考察，除考察行程外，休息時間安排考察藍眼淚並備小提琴演奏、全世界最高之媽祖巨神像、絕版之芹壁聚落保存及現撈海產嘗鮮等行程，更提及「贈精醇之陳高帶回立法院」，以「提高問政戰力」。

報名表也提及，因逢旅遊旺季，機位及旅館住宿一位難求，「已協調立榮航空加班機專案處理」，通知單更邀請有意前往關心馬祖的朝野立委，可在4月21日前，將報名表回擲陳雪生委員辦公室，以利安排機位、住宿。

對此，鄭寶清、陳歐珀辦公室發出聯合聲新聞稿指出，據悉此外傳之通知單為陳雪生辦公室私下研擬之草稿，兩位立委尚未看過，交通委員會也只會在地方有交通建設及觀光需求時，才會安排考察。

聯合新聞稿也指出，鄭寶清擔任召委至今，僅安排3次考察行程，過去安排考察都是為地方交通、觀光建設所需，與民眾生活息息相關，未來鄭寶清安排之考察，也一樣只有在地方、民眾有需要時，才會安排。

記者致電詢問陳雪生辦公室，陳辦坦言通知單「是我們擬的」，是陳雪生的私人邀請函，行程、機位安排接在研議階段尚未提出，通知單尚未送到另兩位立委的辦公室，主要是希望更多朝野立委能前往關心馬祖的交通建設。

陳雪生辦公室接著表示，前瞻基礎建設計畫未將離島交通建設納入，此次考察，主要是希望將興建南北竿大橋的80億元預算納入，以提升地方交通。

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