立委揪團考察藍眼淚 備陳高「提升問政戰力」？
一張立法院內流傳的通知單，羅列考察馬祖之行程。（記者鄭鴻達翻攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕一張立法院內流傳的報名表通知單，指民進黨立委鄭寶清、陳歐珀及國民黨立委陳雪生，邀請朝野立委赴馬祖考察「藍眼淚」，除羅列豐富旅遊行程，更提及「已協調立榮航空加班機專案處理」，甚至強調「贈精醇之陳高帶回立法院」，以「提高問政戰力」。
鄭、陳辦公室聲明回應尚未看過外傳的行程表，據悉是陳雪生辦公室私下研擬的草稿；陳雪生辦公室則坦承「我們擬的」，一切仍在研議階段，尚未送到其他辦公室，主要是希望朝野立委能關心離島建設。
署名「交通委員會召委陳歐珀、鄭寶清、陳雪生敬邀」的報名表，指出預定5月24日前往馬祖考察，除考察行程外，休息時間安排考察藍眼淚並備小提琴演奏、全世界最高之媽祖巨神像、絕版之芹壁聚落保存及現撈海產嘗鮮等行程，更提及「贈精醇之陳高帶回立法院」，以「提高問政戰力」。
報名表也提及，因逢旅遊旺季，機位及旅館住宿一位難求，「已協調立榮航空加班機專案處理」，通知單更邀請有意前往關心馬祖的朝野立委，可在4月21日前，將報名表回擲陳雪生委員辦公室，以利安排機位、住宿。
對此，鄭寶清、陳歐珀辦公室發出聯合聲新聞稿指出，據悉此外傳之通知單為陳雪生辦公室私下研擬之草稿，兩位立委尚未看過，交通委員會也只會在地方有交通建設及觀光需求時，才會安排考察。
聯合新聞稿也指出，鄭寶清擔任召委至今，僅安排3次考察行程，過去安排考察都是為地方交通、觀光建設所需，與民眾生活息息相關，未來鄭寶清安排之考察，也一樣只有在地方、民眾有需要時，才會安排。
記者致電詢問陳雪生辦公室，陳辦坦言通知單「是我們擬的」，是陳雪生的私人邀請函，行程、機位安排接在研議階段尚未提出，通知單尚未送到另兩位立委的辦公室，主要是希望更多朝野立委能前往關心馬祖的交通建設。
陳雪生辦公室接著表示，前瞻基礎建設計畫未將離島交通建設納入，此次考察，主要是希望將興建南北竿大橋的80億元預算納入，以提升地方交通。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 這縣市民進黨執政33年... 綠營人士憂變藍天
- F16交機20週年 飛行員回憶：歷經19次空中加油......
- F16接機20週年 老飛官老地勤全都回娘家
- 「鴻運計畫」啟動 新型兩棲船塢運輸艦110年服役
- 宜縣綠營民調落後 吳澤成透露原因是...
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 化武事件後首現身 阿薩德怒斥「全都是假的！」
- 大拍賣！法務部執行署查封大量護腕、護肘、護踝便宜賣
- 沈月騎馬回眸媚笑...倒模邱淑貞又初戀了！
- 唐綺陽直播初吻 竟被「他」奪去了！
- 《盛裝運動》2
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Lawmakers urge appeal of ruling in ex-minister’s case
- 《衝突的一天》還原政變 預言埃及命運
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 讓小搗蛋變愛迪生 頭份將開課
- 羅東博愛醫院 可嗶悠遊卡繳費
- 聯航拖人事件 會計師：風險認知不足 危機處理不好
- 弒親嫌稱被自白 檢警反駁
- 過動兒展出鋼鐵戰士 媽媽感動
- 牛爾比廚藝 PK法國型男
- 人行道障礙多 環保局、新工處互踢皮球
- 《晶湛技藝》心之所望
- 台幣勁揚2.31角 近半月新高價
- 遠傳旗下friDay錢包用戶數破60萬
- 高國慶「歸位」 無縫接軌第4棒
- 疑卡床縫窒息 7月大嬰口角流血送醫亡
- 這麼好康！ 來這兒住免錢 還送百萬裝潢費
- 李明哲遭拘 柯︰世大運中國團必出事
- 白百何偷歡嫩男模 連這都遭撤換
- 豬隊友？美軍空襲支援敘利亞 卻炸死18名友軍
- JHBL國中籃球聯賽》金華爆冷遭逆轉 無緣4強
- MLB》狂飆生涯新高11K 洋基小將久違先發勝
- 宜蘭2轎車衝進農田四輪朝天 2人受傷送醫
- 川普稱美俄關係將會好轉
- 日巡賽東建盃 詹世昌並列50名
- 醫訊》樂活勇健椅 阿公、阿嬤坐著做運動
- 猴塞雷！考取9張烘焙乙級證照 這校學生再創紀錄
- 香月明美 移動豪宅
- 台股開盤下跌30.18點 報9806.50點
- 《晶妙絕倫》晶雕細琢
- （贈獎）李敏鎬全智賢《藍海》5天吸263萬人 這橋段最吸睛
- 台塑化停用石油焦 執照展延樂觀
- 追捕拒檢轎車 拚警犁田
標題：立委揪團考察藍眼淚 備陳高「提升問政戰力」？
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email