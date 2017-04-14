「會出事」發言讓上海台辦不來了？ 北市府：會來！
2017-04-14 13:38
〔記者沈佩瑤／台北報導〕疑似因台北市長柯文哲昨一席「世大運中國團來台會出事」發言發酵，原訂於今日下午到北市府拜訪的上海台辦突傳出不來了的風聲，對此，北市府則仍堅定表示：「會來！」
柯文哲昨接受本報專訪，談及近期的李明哲事件時表示，中國做為世界大國，怎麼會整個跟文明社會有脫節，若對此事不注意，派龐大的世大運代表團到臺灣是容易出事的。疑似因為發言引發效應，原訂於今日下午到北市府拜訪的上海台辦，突然傳出不來了的風聲；市府發言人劉奕霆則堅定回應，會！會來！
據了解，上海台辦此次由上海台辦主任李文輝領軍來台，但並非由北市府發出邀請，市府幕僚不願多透露發出邀請的「其他單位」為何，僅低調表示，不是民間單位，拜訪北市府是其中一個行程；至於上海台辦此次訪台的目的，市府幕僚則說，不清楚，沒有進一步資料。
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