| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網友嗆挑全聯門市無差別攻擊 警全力偵辦中
 首頁 > 政治

宜蘭縣第2行政中心下月發包 民代：停車問題防患未然

宜蘭縣第2行政中心下個月發包，圖為預定地。（記者江志雄攝）

2017-04-14  13:44

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣第2行政中心正在辦理招標作業，預計下個月發包，民國109年完工後，羅東消防分隊、羅東警分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局、羅東地政事務所等縣府轄下機關將陸續進駐。

宜蘭縣基層座談會羅東場次，今天移師羅東自然教育中心舉行，第2行政中心成為焦點話題，羅東鎮民代表許俊仁說，當地停車空間有限，羅東消防分隊等機關搬進第2行政中心，停車位足夠嗎？是否造成交通壅塞？縣府要防患未然。

羅東鎮代會副主席謝家倫說，羅東鎮地小人稠，搬遷後的機關原址，不妨挪出部分空間給社區使用；宜蘭縣第2行政中心位在羅東林業文化園區北側，占地1萬2000坪，縣府將建造地上6層、地下2層大樓，給所屬機關辦公使用。

廣告
  • 羅東鎮代許俊仁建請縣府注意第2行政中心停車問題。（記者江志雄攝）

    羅東鎮代許俊仁建請縣府注意第2行政中心停車問題。（記者江志雄攝）

  • 宜蘭縣第2行政中心設計圖。（記者江志雄翻攝）（記者江志雄攝）

    宜蘭縣第2行政中心設計圖。（記者江志雄翻攝）（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 停車
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：宜蘭縣第2行政中心下月發包 民代：停車問題防患未然


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.