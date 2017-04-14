宜蘭縣第2行政中心下月發包 民代：停車問題防患未然
2017-04-14 13:44
宜蘭縣第2行政中心下個月發包，圖為預定地。（記者江志雄攝）
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣第2行政中心正在辦理招標作業，預計下個月發包，民國109年完工後，羅東消防分隊、羅東警分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局、羅東地政事務所等縣府轄下機關將陸續進駐。
宜蘭縣基層座談會羅東場次，今天移師羅東自然教育中心舉行，第2行政中心成為焦點話題，羅東鎮民代表許俊仁說，當地停車空間有限，羅東消防分隊等機關搬進第2行政中心，停車位足夠嗎？是否造成交通壅塞？縣府要防患未然。
羅東鎮代會副主席謝家倫說，羅東鎮地小人稠，搬遷後的機關原址，不妨挪出部分空間給社區使用；宜蘭縣第2行政中心位在羅東林業文化園區北側，占地1萬2000坪，縣府將建造地上6層、地下2層大樓，給所屬機關辦公使用。
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