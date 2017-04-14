| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

政院砸365億元治空污 環團：抓小放大、自欺欺人

2017-04-14  13:22

〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院預計投入365億元防制空污，盼3年內將每平方公尺PM2.5濃度降至18微克；台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃痛批，政府防制策略抓小放大、換湯不換藥；時代力量立委黃國昌指政院迴避六輕燃料許可證展延問題，質疑政府「要繼續發殺人執照嗎？」

行政院昨提出空氣污染防制策略，預計在3年內投入365億元防制空污，目標在2019年底，將每平方公尺PM2.5濃度降至18微克，葉光芃痛批，原目標為15微克，如此調降目標、抓小放大是自欺欺人，政策未從源頭思考能源、產業政策，更未響應國際減少燃煤發電的趨勢。

葉光芃也表示，政府空氣品質觀測站的設站地點很有問題，台北、屏東的測站，藉由遠離主要道路來拉低空污指數，根本是偷吃步，且行政院長林全在面對外界詢問六輕環保問題時，表示不回應個案，但政府只要解決六輕問題，就能解決大部分中南部的空污問題。

與會立委黃國昌指出，據報導行政院介入展延六輕燃燒石油焦的許可證，但雲林縣府否認，他質疑雲林縣政府是在「打假球」，因此，他要求行政院說明來龍去脈，而行政院以「不評論個案」為由，迴避六輕許可證展延的問題，難道政府要繼續發「殺人執照」？

國民黨立委李彥秀則認為政府態度不夠積極，表示政院宣布的空污防制策略，看不出對產業鏈之管理，令人憂心無法產生實質效果，民進黨執政至今，《空氣污染防制法》都還未修正，環保署一定要在5月底將政院版草案送入，更應說明六輕執照展延之爭議。

廣告
  • 對於行政院發表之空污防制策略，台灣健康空氣行動聯盟提出質疑。（記者鄭鴻達攝）

    對於行政院發表之空污防制策略，台灣健康空氣行動聯盟提出質疑。（記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六輕 環團 空污 葉光芃 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：政院砸365億元治空污 環團：抓小放大、自欺欺人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.