政院砸365億元治空污 環團：抓小放大、自欺欺人
2017-04-14 13:22
〔記者鄭鴻達／台北報導〕行政院預計投入365億元防制空污，盼3年內將每平方公尺PM2.5濃度降至18微克；台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃痛批，政府防制策略抓小放大、換湯不換藥；時代力量立委黃國昌指政院迴避六輕燃料許可證展延問題，質疑政府「要繼續發殺人執照嗎？」
行政院昨提出空氣污染防制策略，預計在3年內投入365億元防制空污，目標在2019年底，將每平方公尺PM2.5濃度降至18微克，葉光芃痛批，原目標為15微克，如此調降目標、抓小放大是自欺欺人，政策未從源頭思考能源、產業政策，更未響應國際減少燃煤發電的趨勢。
葉光芃也表示，政府空氣品質觀測站的設站地點很有問題，台北、屏東的測站，藉由遠離主要道路來拉低空污指數，根本是偷吃步，且行政院長林全在面對外界詢問六輕環保問題時，表示不回應個案，但政府只要解決六輕問題，就能解決大部分中南部的空污問題。
與會立委黃國昌指出，據報導行政院介入展延六輕燃燒石油焦的許可證，但雲林縣府否認，他質疑雲林縣政府是在「打假球」，因此，他要求行政院說明來龍去脈，而行政院以「不評論個案」為由，迴避六輕許可證展延的問題，難道政府要繼續發「殺人執照」？
國民黨立委李彥秀則認為政府態度不夠積極，表示政院宣布的空污防制策略，看不出對產業鏈之管理，令人憂心無法產生實質效果，民進黨執政至今，《空氣污染防制法》都還未修正，環保署一定要在5月底將政院版草案送入，更應說明六輕執照展延之爭議。
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