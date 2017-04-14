再談世大運中國團來台容易出事 柯：善意提醒

台北市長柯文哲昨接受本報專訪。（記者沈佩瑤攝）

2017-04-14 13:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨接受本報專訪時，針對台灣非政府組織（NGO）人權工作者李明哲在中國遭到逮捕一事表示，中國作為世界大國，怎麼會整個跟文明社會有脫節，若對此事不注意，派龐大的世大運代表團到台灣來會出事。對此，今早當媒體問柯，是否擔心影響世大運或是雙城論壇時，柯僅說，「好啦、好啦！」並快步走入會議室。

柯文哲今早主持內湖區里長座談會，會前雖未安排受訪，仍有不少現場媒體問柯，中國代表團來是會出什麼事？柯先是忍不住碎念，「奇怪，實在是，新聞製造業」，並一反過去未安排受訪便不回應的慣例，回以「哪有出什麼事！」媒體進一步問，所以市長本來的意思是什麼？柯哀嘆說，「唉唷，我要去調原檔出來聽，奇怪，怎麼會寫成這樣。」

稍後市長室則在LINE群組中發表聲明表示，對於媒體14日報導李明哲事件，台北市政府發言人劉奕霆轉述，市長對於李明哲事件之說明，為兩岸對於人權價值的落差太大，這是中國必須注意的，市長亦非常歡迎中國派出世大運代表團來台參賽；也善意提醒，若中國對此事不注意，派這麼龐大的世大運代表團到台灣來是容易出事的，而台灣作為民主、自由、法治的國家，絕對可以保障代表團的人身安全，盼媒體勿做過度解讀。