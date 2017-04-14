洪秀柱感冒「燒聲」 訪竹市眷村展親和力

2017-04-14 12:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕國民黨黨主席參選人洪秀柱雖因感冒「燒聲」，今天仍前進新竹市眷村票倉，關心眷村長輩生活概況，她費盡力氣，好不容易才讓聲音出喉，表示看到長輩們很開心，黨主席選舉逐漸逼近，希望鄉親能多支持，將票投給洪秀柱。

洪秀柱因感冒，加上過度使用喉嚨導致鎖喉，她今天在市議員林耕仁、鄭正鈐、段孝芳、林慈愛與多位里長等人陪同下前往竹市眷村票倉，關心長輩居住品質與用餐狀況。

洪秀柱雖抱病號，仍展現極高親和力，一到眷村就擁抱幼童，並逐一和長輩握手、擁抱，讓現場民眾十分感動，現場「加油、凍蒜聲不斷」。

市議員段孝芳說，大家都看到洪秀柱肩上的重擔，國民黨在這個關鍵的時刻，一定要長輩們站出來，在5月20日投下最關鍵的一票，選出一名能領導藍營重新抬起頭來的參選人。

市議員林耕仁代為發言時說，洪秀柱非常感謝長輩們到場給她支持與鼓勵，雖然傷喉嚨，她仍努力講出幾句話，希望民眾能一人拉10票，給予她支持。