推動「公設不計入坪數」立委促內政部回應民意

2017-04-14 12:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕內政部現正研擬「不動產登記法草案』，外界關注「實坪制」能否藉此落實。民進黨立委林俊憲今召開記者會呼籲，已有民調顯示高達9成民眾贊成公設不計入坪數，政府應廣泛了解「民之所欲」，並積極回應。內政部回應表示，已召開8次會議收集意見，正在研擬中，民調資料也會作為重要的立法參考。

依據台灣現行法規，公設須計入權狀坪數，建商因此常以公設灌水抬升價錢，形成台灣獨步全球的畸形制度。林俊憲今天召開記者會向政府喊話表示，台灣公設比高達30-50％，若扣除公設以實坪計價，台北的房價已經高達1坪190萬，甚至比東京還高！林俊憲更諷刺說，如果要把「虛」的東西也計入房價，那電視螢幕尺寸乾脆也計入邊框算了。

林俊憲更出示批踢踢實業坊日前舉辦的民調。該民調樣本數將近兩萬（19053），其中有高達9成以上壓倒性支持「實坪制」，但同時有56％民眾悲觀表示「在建商房仲壓力下不會過關」，凸顯出民眾對政府極度不信任。林俊憲批評，英德日韓等國家都沒有這種制度，公設計價制度如果是對的，為何只有台灣採行？呼籲行政院關注各項民生議題，也應該廣泛搜集「民之所欲」，並加緊推動。

林俊憲更透露，他為此議題多次與內政部調閱資料及討論修法方向，但溝通過程中內政部諸多抵抗，不僅未正面回應問題，最後甚至表示其立場為維持現有登記制度。且林俊憲了解到，會議中學者專家一致認為現行制度有問題，甚至明確指出「希望共有部分朝向不登記」。但當「實坪制」新聞一出，內政部便急於澄清否認，完全呼應民調中的「保證在建商房仲壓力下不會通過」。林俊憲強調，內政部不應因循苟且，應該公開透明地討論、貼近並尊重年輕人的意見，「拿出良心來面對國內90%贊成實坪制的年輕人！」

內政部地政司專委陳杰宗則回應，內政部近年已在推動「不動產登記法草案」，與專家學者、公會團體與縣市政府代表等召開過8次會議，廣泛收集意見。林俊憲追問，究竟會議裡是贊成修法的多還是反對意見多？陳杰宗僅回答，委員要的會議紀錄都已提供，地政司最近也在網路上新增會議專區 ，相關會議資料未來都會公開，「會議絕對不會黑箱」。陳杰宗也表示，該份民調資料相當重要，將會作為立法的參考。