推動「公設不計入坪數」立委促內政部回應民意
〔記者呂伊萱／台北報導〕內政部現正研擬「不動產登記法草案』，外界關注「實坪制」能否藉此落實。民進黨立委林俊憲今召開記者會呼籲，已有民調顯示高達9成民眾贊成公設不計入坪數，政府應廣泛了解「民之所欲」，並積極回應。內政部回應表示，已召開8次會議收集意見，正在研擬中，民調資料也會作為重要的立法參考。
依據台灣現行法規，公設須計入權狀坪數，建商因此常以公設灌水抬升價錢，形成台灣獨步全球的畸形制度。林俊憲今天召開記者會向政府喊話表示，台灣公設比高達30-50％，若扣除公設以實坪計價，台北的房價已經高達1坪190萬，甚至比東京還高！林俊憲更諷刺說，如果要把「虛」的東西也計入房價，那電視螢幕尺寸乾脆也計入邊框算了。
林俊憲更出示批踢踢實業坊日前舉辦的民調。該民調樣本數將近兩萬（19053），其中有高達9成以上壓倒性支持「實坪制」，但同時有56％民眾悲觀表示「在建商房仲壓力下不會過關」，凸顯出民眾對政府極度不信任。林俊憲批評，英德日韓等國家都沒有這種制度，公設計價制度如果是對的，為何只有台灣採行？呼籲行政院關注各項民生議題，也應該廣泛搜集「民之所欲」，並加緊推動。
林俊憲更透露，他為此議題多次與內政部調閱資料及討論修法方向，但溝通過程中內政部諸多抵抗，不僅未正面回應問題，最後甚至表示其立場為維持現有登記制度。且林俊憲了解到，會議中學者專家一致認為現行制度有問題，甚至明確指出「希望共有部分朝向不登記」。但當「實坪制」新聞一出，內政部便急於澄清否認，完全呼應民調中的「保證在建商房仲壓力下不會通過」。林俊憲強調，內政部不應因循苟且，應該公開透明地討論、貼近並尊重年輕人的意見，「拿出良心來面對國內90%贊成實坪制的年輕人！」
內政部地政司專委陳杰宗則回應，內政部近年已在推動「不動產登記法草案」，與專家學者、公會團體與縣市政府代表等召開過8次會議，廣泛收集意見。林俊憲追問，究竟會議裡是贊成修法的多還是反對意見多？陳杰宗僅回答，委員要的會議紀錄都已提供，地政司最近也在網路上新增會議專區 ，相關會議資料未來都會公開，「會議絕對不會黑箱」。陳杰宗也表示，該份民調資料相當重要，將會作為立法的參考。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 這縣市民進黨執政33年... 綠營人士憂變藍天
- F16交機20週年 飛行員回憶：歷經19次空中加油......
- 黨員名冊外洩 國民黨提告
- 宣傳反毒 國防部副部長秀倒立
- 李明哲事件 美國務院已知但「不評論」
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Public-private funds to target pollution
- 墨寶打造「喜臨門」 田中戶政所溫馨
- 胡智為3A首勝 教頭讚主宰比賽
- 棒受網漁船5成不合法 漁民盼放寬規定
- 根本姊妹！孫芸芸同框62歲媽慶生
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- 桃竹苗遊覽車 8業者被評丙、丁
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 棒球》曹錦輝中繼登板1局 飆1K無失分
- 植入「人工電子眼」成功 視障重見光明
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Uber relaunches services, cite ministry cooperation
- 地景揭幕 桐花祭啟動
- 李明哲遭拘 柯︰世大運中國團必出事
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- JHBL國中籃球聯賽》金華爆冷遭逆轉 無緣4強
- 美女警帶槍過境 繳械自首
- 引進金絲貓、最強妹... 「老爹」賣淫集團15人被訴
- 嘉義縣前議員吳李綠涉賄賂環局長 被訴
- 自由開講》機場都是年輕人，難道都是出國玩嗎？
- 陳偉殷加入adidas代言行列
- Uber8.3億罰款 交部︰追討到底
- 今日MLB戰績
- 《金牌特務2》劇照曝光有玄機 柯林佛斯4ni？
- 今再戰大都會 殷仔拚開季2連勝
- 杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種
- 南美館首任館長出爐 林保堯出線
- 惠英紅重現失智媽封后 淚崩憶亡母
- 42次之後 魏少挑戰另一奇蹟
- 建立「納粹雄中帝國」政見掀波 學生修改成...
- MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗
- 美國「炸彈之母」轟炸IS 傳出破百人死亡
- 「中國不是匯率操縱國」 學者︰不代表美中貿易沒事
- 愛女賽跑淪植物人 槓學校4年 父遭判罰
- 南鐵地下化公聽會爆口角 居民未獲通知怒斥黑箱
- 基隆建築歷史感強 劇組紛來取景
- 衛武營國藝中心10月完工 地景藝術迎賓
標題：推動「公設不計入坪數」立委促內政部回應民意
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email