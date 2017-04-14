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潘維剛：讓綠色恐怖倒下來 台灣人站起來

2017-04-14  12:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨主席參選人潘維剛今天上午到花蓮市，以基金會董事長身分，參加現代婦女基金會30周年活動，在會前接受媒體訪問時說，參選最重要的理念就是「參與、創造改變」，對於現在的「綠色恐怖」，大家要同心協力，讓「綠色恐怖」倒下來，讓台灣人民真正的站起來。

潘維剛說，現在的執政黨，對國民黨所有對台灣護衛、建設的貢獻、價值完全抹煞，非常不公平，也造成社會的分裂，族群的撕裂，大家應該團結起來，有人說現在已經是「綠色恐怖」，期盼大家同心協力，讓「綠色恐怖」倒下來。她也承諾若當選黨主席，在2018年地方選舉當中，6都中要贏得3都，不能勝選3都的話，黨主席就辭職負責下台，希望其他的參選人也能做一樣的承諾。

潘維剛提到參選理念時強調，「參與、創造改變」，希望所有國民黨員能夠回到這個家庭來，失聯黨員也要找回來，同時黨要有維新運動，讓人才、青年回來，信心找回來，黨主席重要的是要幫黨找人才，不是幫自己鋪未來，希望能有更多人加入，認同她的理念，壯大國民黨。

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  • 國民黨主席參選人潘維剛今天上午到花蓮市，以基金會董事長身分，參加現代婦女基金會30周年活動。（記者王錦義攝）

    國民黨主席參選人潘維剛今天上午到花蓮市，以基金會董事長身分，參加現代婦女基金會30周年活動。（記者王錦義攝）

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