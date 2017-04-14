童仲彥為選民開記者會 坦言前天沒吃藥就談大小邱

2017-04-14 12:22

〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍台北市議員童仲彥家暴、緋聞案後，表示「要加倍問政，全心贖罪」，童仲彥今早即為一位被榮總要求簽本票的中低收入戶婦女開記者會，會後媒體詢問在為家暴事件贖罪？童回應，「沒有什麼贖罪啦！我問政大家都知道，一直以來我的SOP；無論講對講錯，我都接受批評，所以沒有復出的問題」，強調一直在反省。

不過，童仲彥被問及為何前天於台北市長柯文哲施政報告後受訪，對媒體說小三邱惠美、小四邱小姐「好朋友是沒有句點的。」童則尷尬回應，「這個我一直在檢討啦！我發現前2天施政報告，我好像忘了吃藥，所以我有一點反應過快，喜歡吟詩作對的狀況。」他說，一直在看影片檢討自己 ，這句話沒有錯，但他接受相關課程，也在面對自己。

至於目前跟紅豆溝通狀況，紅豆情緒如何？童仲彥只說，很好、很好啊！狀況都很好。至於是否和她保持聯繫？是他自己身分的問題，任何事都不可以怪別人，這是他對自己要求；童接著沉默數秒反問媒體，「我這句話該不會講錯了吧 ！」童又補一句話，「任何事都不可以怪別人。」

談到政治生命是否受到打擊，其他市議員參選人看準中正、萬華區恐出缺一席議員？童仲彥則說，自己沒有煙癮，「因為個性豪邁，大家都知道，可能我喝酒的習慣，我本來健康，還能夠更健康，能夠更面對自己，這就是人生嘛！」童強調，他的政治是專業，如果在逆境沒辦法再繼續凸顯問政專業，那就是他不夠專業，這一切交給選民做抉擇。

童仲彥說，「我一定更加努力，無論市政問或選民服務」，接著再強調，他這一席市議員沒有出缺，中正、萬華區議員人數一直是8席，沒有出缺的問題。

童仲彥會後受訪談自己服藥狀況，他表示包包隨身有1、2顆，吃早晚的，住外面時以備不時之需；童說，他有躁症、政治人物大多有躁症。