童仲彥為選民開記者會 坦言前天沒吃藥就談大小邱
〔記者郭安家／台北報導〕無黨籍台北市議員童仲彥家暴、緋聞案後，表示「要加倍問政，全心贖罪」，童仲彥今早即為一位被榮總要求簽本票的中低收入戶婦女開記者會，會後媒體詢問在為家暴事件贖罪？童回應，「沒有什麼贖罪啦！我問政大家都知道，一直以來我的SOP；無論講對講錯，我都接受批評，所以沒有復出的問題」，強調一直在反省。
不過，童仲彥被問及為何前天於台北市長柯文哲施政報告後受訪，對媒體說小三邱惠美、小四邱小姐「好朋友是沒有句點的。」童則尷尬回應，「這個我一直在檢討啦！我發現前2天施政報告，我好像忘了吃藥，所以我有一點反應過快，喜歡吟詩作對的狀況。」他說，一直在看影片檢討自己 ，這句話沒有錯，但他接受相關課程，也在面對自己。
至於目前跟紅豆溝通狀況，紅豆情緒如何？童仲彥只說，很好、很好啊！狀況都很好。至於是否和她保持聯繫？是他自己身分的問題，任何事都不可以怪別人，這是他對自己要求；童接著沉默數秒反問媒體，「我這句話該不會講錯了吧 ！」童又補一句話，「任何事都不可以怪別人。」
談到政治生命是否受到打擊，其他市議員參選人看準中正、萬華區恐出缺一席議員？童仲彥則說，自己沒有煙癮，「因為個性豪邁，大家都知道，可能我喝酒的習慣，我本來健康，還能夠更健康，能夠更面對自己，這就是人生嘛！」童強調，他的政治是專業，如果在逆境沒辦法再繼續凸顯問政專業，那就是他不夠專業，這一切交給選民做抉擇。
童仲彥說，「我一定更加努力，無論市政問或選民服務」，接著再強調，他這一席市議員沒有出缺，中正、萬華區議員人數一直是8席，沒有出缺的問題。
童仲彥會後受訪談自己服藥狀況，他表示包包隨身有1、2顆，吃早晚的，住外面時以備不時之需；童說，他有躁症、政治人物大多有躁症。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 這縣市民進黨執政33年... 綠營人士憂變藍天
- F16交機20週年 飛行員回憶：歷經19次空中加油......
- 黨員名冊外洩 國民黨提告
- 宣傳反毒 國防部副部長秀倒立
- 李明哲事件 美國務院已知但「不評論」
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Public-private funds to target pollution
- 墨寶打造「喜臨門」 田中戶政所溫馨
- 胡智為3A首勝 教頭讚主宰比賽
- 棒受網漁船5成不合法 漁民盼放寬規定
- 根本姊妹！孫芸芸同框62歲媽慶生
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- 桃竹苗遊覽車 8業者被評丙、丁
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 棒球》曹錦輝中繼登板1局 飆1K無失分
- 植入「人工電子眼」成功 視障重見光明
- 吳慷仁虛榮當大使 受北影認證電影人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Uber relaunches services, cite ministry cooperation
- 地景揭幕 桐花祭啟動
- 李明哲遭拘 柯︰世大運中國團必出事
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- JHBL國中籃球聯賽》金華爆冷遭逆轉 無緣4強
- 美女警帶槍過境 繳械自首
- 引進金絲貓、最強妹... 「老爹」賣淫集團15人被訴
- 嘉義縣前議員吳李綠涉賄賂環局長 被訴
- 自由開講》機場都是年輕人，難道都是出國玩嗎？
- 陳偉殷加入adidas代言行列
- Uber8.3億罰款 交部︰追討到底
- 今日MLB戰績
- 《金牌特務2》劇照曝光有玄機 柯林佛斯4ni？
- 今再戰大都會 殷仔拚開季2連勝
- 杭菊種苗老化 銅鑼農會培養新品種
- 南美館首任館長出爐 林保堯出線
- 惠英紅重現失智媽封后 淚崩憶亡母
- 42次之後 魏少挑戰另一奇蹟
- 建立「納粹雄中帝國」政見掀波 學生修改成...
- MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗
- 美國「炸彈之母」轟炸IS 傳出破百人死亡
- 「中國不是匯率操縱國」 學者︰不代表美中貿易沒事
- 愛女賽跑淪植物人 槓學校4年 父遭判罰
- 南鐵地下化公聽會爆口角 居民未獲通知怒斥黑箱
- 基隆建築歷史感強 劇組紛來取景
- 衛武營國藝中心10月完工 地景藝術迎賓
標題：童仲彥為選民開記者會 坦言前天沒吃藥就談大小邱
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email