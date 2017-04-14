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抬棺辦告別式不起訴 蔡正元：母憂離世這仇須結算

2017-04-14  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕「割闌尾行動」團隊在103年舉辦「正元告別式」，象徵替割闌尾的對象國民黨籍立委蔡正元的政治生涯送上最後一程，蔡得知後提告，新北地檢署二度處分不起訴；蔡正元表示，這樣的行動帶來威嚇及恐懼，讓他的母親憂懼而臥病在床，「這種仇是不可能不報的」。

蔡正元說，2014年這些太陽花頭子為了罷免他，抬真的棺材，替他公祭；但這種「行動藝術」帶來的威嚇及恐懼，讓他的老母親憂懼而臥病在床，「儘管再怎麼孝順看護，也只能眼睜睜無助的，望著老母親離開人世，這種仇是不可能不報的」。

蔡正元強調，「敬告這幾位太陽花，一定會要你們為自己的行為付出代價，別以爲司法人員在綠色罩頂下，幫你們無罪開脫，你們就可以自自冉冉，再多的政治恩怨，都可以釋懷，但這條恩怨，必須結算！」

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  • 蔡正元表示，這樣的行動帶來威嚇及恐懼，讓他的母親憂懼而臥病在床，「這種仇是不可能不報的」。（資料照，記者方賓照攝）

    蔡正元表示，這樣的行動帶來威嚇及恐懼，讓他的母親憂懼而臥病在床，「這種仇是不可能不報的」。（資料照，記者方賓照攝）

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