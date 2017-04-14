年改方案必須通過 段宜康：政府省下5千億
2017-04-14 11:13
〔即時新聞／綜合報導〕立院將於19日召開委員會，審查年改法案。身為司法法制委員會召委的段宜康今接受專訪時提到，年改方案將調降所得替代率，18%勢必會動到；如果不改，政府就得多支出5000億元，因此本會期「必須通過」。
綜合媒體報導，民進黨立委段宜康今於廣播節目《蔻蔻早餐》上，被主持人周玉蔻問到，對於所得替代率調降引起廣大爭議，他直言，年金不是社會救濟金，而是退休金，應「繳多少、領多少」，過往情況已有點畸形，未來年改方案實施後，軍人月退雖不會低於「樓地板」3萬2160元，但也不可能高於4萬元。
段宜康解釋，年改會提議所得替代率自75%逐步調降至60%，僅是調整計算公式，事實上，最終數額得再乘上1.2%，實際領取是72%，因此才會自提年改版本。
至於考試院昨通過「連戰條款」，未來副總統的月退上限為18萬，對此，段宜康說，副總統禮遇調整雖無法全數溯及既往，但執政黨會提案修法，將來卸任總統僅能領8萬，副總統也不得領逾8萬。
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