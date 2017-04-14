宜縣綠營民調落後 吳澤成透露原因是...

2017-04-14 10:30

［記者林敬倫／宜蘭報導導〕《時報周刊》今報導宜蘭縣縣長選舉民調，藍營的羅東鎮長林姿妙，以28.6％的支持度冠群雄；宜蘭縣代理縣長吳澤成表示，民調結果民進黨會輸，除了綠營還未整合，也受到北宜直鐵及鐵路高架化的等建設爭取不順的影響，中央應展現推動的決心。

根據《時報周刊》民調，林姿妙獲得28.6％的支持度，陳歐珀支持度有10.4％，江聰淵則有8.9％，陳與江加起來的支持度僅19.3％，還不如林姿妙；另外，民調也指出，宜蘭縣有6成的民眾支持興建北宜直鐵，7成的民眾支持鐵路高架化。

吳澤成今受訪時指出，國民黨的民調現階段看起來集中在林姿妙身上，民進黨則是群雄並起，民調較為分散，將來如整合順利，有一名突出的候選人，就會贏過國民黨，但除此之外，綠營的民調現在會輸，北宜直鐵與縣內鐵路高架的爭取不順，中央沒有展現推動決心，也是原因之一。

吳澤成表示，北宜直鐵與縣內鐵路高架化民調的呈現，符合縣內的民意，可見2項重大建設都有蓋的必要，鐵路未高架化，造成縣內許多道路有交通瓶頸，嚴重影響民眾生活，中央應該看到民意，做出正確的決策，促成建設的興建。

吳澤成表示，儘管現在兩項建設已納入前瞻基礎建設計畫內，有計畫就會有預算，很期待中央能盡快推動，但最重要的，兩項建設一定要一起規劃，至於環評絕非決定建設是否要蓋的依據，而是要讓工程對環境的影響減到最低，環評結果絕不會影響建設的推動。