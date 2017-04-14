「鴻運計畫」啟動 新型兩棲船塢運輸艦110年服役

海軍新型兩棲船塢運輸艦造艦計畫本月正式啟動。（記者羅添斌翻攝）

2017-04-14 10:23

〔記者羅添斌／台北報導〕代號「鴻運計畫」的海軍新型兩棲船塢運輸艦造艦計畫正式啟動，軍方官員今天表示，新型兩棲船塢運輸艦造艦計畫，已在本月12日起公開招標，在5月10日決標，預計民國110年即可交艦服役。

軍方官員說，海軍現有「旭海級」船塢登陸艦及「中和級」戰車登陸艦維修成本逐年增加，而且旭海級為汽機船，機動性較差，已不符合實際需求，因此有必要建造新型兩棲船塢運輸艦予以取代。

官員說，新型兩棲船塢運輸艦造艦計畫，全案為62億9700萬元，涵蓋期程為106到110年，將建造1艘原型艦。交艦服役後，將可有效降低戰車登陸艦及船塢登陸艦任務執行風險，以及維持費用連年攀升等問題，並且藉由新興兵力籌獲，維持海軍執行造艦專案管理能量，同時可藉由國內自建模式，協同造船廠同步建立供補系統。

新型兩棲船塢運輸艦在戰時執行各項兩棲作戰及兵力運輸任務，平時可執行多元任務，包括海上野戰醫院、可為醫療團隊志工深入災區或後送醫療，若遇國內外發生重大天災時，也可執行跨國人道救援任務。

新型兩棲船塢運輸艦排水量為1萬噸，艦身長度為153公尺，續航力達到7000浬；艦上武器配備有艦射型天劍二型飛彈系統，以及76快砲、方陣快砲及小口徑火砲。另在艦上可搭載的各式載具，包括：LCU、LCM等兩棲登陸艇，AAV7兩棲突擊車、重型車輛及悍馬車，另可停放直升機。