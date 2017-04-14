| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》殷仔敗投解套 兩隊殺進延長賽 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

2008的總統大選 傳他出面逼出馬英九...

前總統馬英九。（資料照，記者林正堃攝）

2017-04-14  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九在2008年首次參選總統，周刊報導，當時吳敦義推了他一把，才讓他下定決心參選。

《時報周刊》報導，2007年馬英九擔任國民黨主席因特別費被起訴，他也被迫辭去黨主席，吳敦義當時跳出來建議馬，乾脆在辭黨主席時，同時宣布參選2008年總統大選。

報導指出，馬英九相當猶豫，同意後又反悔，反反覆覆，甚至還想用無黨籍候選人的身分打選戰，但後來吳敦義跟他說：「支持者分裂的情況下，你不見得有勝算！」

見馬英九猶豫不決，吳敦義乾脆對馬說「你今天不宣布，我就宣布參選！參選感言都寫好了。」馬英九才下定決心參選總統。後來也傳出，當初就是吳敦義推了馬一把，他才會在2012年總統大選，放棄了原搭檔蕭萬長，選擇吳敦義當他的副手。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：2008的總統大選 傳他出面逼出馬英九...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.