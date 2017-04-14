2008的總統大選 傳他出面逼出馬英九...
2017-04-14 10:41
前總統馬英九。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九在2008年首次參選總統，周刊報導，當時吳敦義推了他一把，才讓他下定決心參選。
《時報周刊》報導，2007年馬英九擔任國民黨主席因特別費被起訴，他也被迫辭去黨主席，吳敦義當時跳出來建議馬，乾脆在辭黨主席時，同時宣布參選2008年總統大選。
報導指出，馬英九相當猶豫，同意後又反悔，反反覆覆，甚至還想用無黨籍候選人的身分打選戰，但後來吳敦義跟他說：「支持者分裂的情況下，你不見得有勝算！」
見馬英九猶豫不決，吳敦義乾脆對馬說「你今天不宣布，我就宣布參選！參選感言都寫好了。」馬英九才下定決心參選總統。後來也傳出，當初就是吳敦義推了馬一把，他才會在2012年總統大選，放棄了原搭檔蕭萬長，選擇吳敦義當他的副手。
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