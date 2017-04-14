藍營黨主席戰況激烈！ 6名參選人優勢、弱點是...
2017-04-14 11:59
洪秀柱有主場優勢。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰剩一個多月，各參選人使出渾身解數，就是希望可以打贏選戰，6名參選人各有優勢和弱點，這場選戰勢必打得激烈！
《聯合報》報導，現任黨主席洪秀柱有主場優勢，又有黃復興支持，其幕僚又擅長經營網路，不過弱點是核心幕僚常和黨內人士「互打」，使外界觀感不佳。國民黨副主席郝龍斌則是獲軍系支持，他也是深藍與本土的公約數，曾擔任國民黨黨員的最大票倉台北市長，占有很大優勢，不過因曾是新黨黨員、扁政府閣員而被黨內的人質疑，這也是郝最大的弱點。
前副總統吳敦義則是黨內本土派，黨政經歷都相當完整，擅長打組織戰，組織和動員實力堅強，不過弱點是黃復興對吳敦義的支持意願低。前副主席詹啟賢擁有民間企業經驗，醫界系統也相當支持他，本身就是本土派大老，這些都是詹啟賢的優勢，但因在319槍擊案曾為陳水扁治療，備受黨員質疑，這點也常被其他人攻擊。
台北農產公司前總經理韓國瑜則是網路人氣高，農會、水利系統也相當支持他，不過他的弱點是地方型政治人物，離開台北可能比較沒有人認識。前立委潘維剛則是有婦工系統、軍系支持，她的民代經驗相當豐富，不過她最後才宣布參選黨主席，起步比別人晚很多。
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