國防部遭男子闖入直播 藍委：陸戰隊應進駐

2017-04-14 09:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部大直博愛營區昨日遭吳姓男子翻牆闖入直播，甚至揚言「我今天要去暗殺國防部長」，逛了10幾分鐘才被逮捕。對此，國民黨立委江啟臣今日受訪表示，國防部前幾天要把海軍陸戰隊66旅調到北投復興崗，應把陸戰隊調到國防部才對，「若國防部連本部都守不了，要如何保護總統！」

「讓人感到憂心！」江啟臣指出，他去過國防部大直營區考察，當時國防部簡報強調有多重防衛，任何人一踏入營區，攝影機馬上就可發現，有人擅闖也會啟動應變機制，會有警衛進行攔阻，結果昨天都沒有啟動，還讓人在那邊直播。

江啟臣說，營區被擅闖已經不是第一次，上次才發生清泉崗基地毒品事件，顯示營區管理和國防部安全管理出現漏洞，立法院外交及國防委員會下週排定軍紀總檢討報告，希望屆時國防部長馮世寬能好好說明，並提出檢討改進方案，不要再來說安全防衛都是100分。