洪秀柱反對提年改版本 廖國棟批：黨中央只看到部分民眾
2017-04-14 09:33
〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院下週啟動審查年金改革法案，國民黨主席洪秀柱日前反對黨團自提版本。國民黨團總召廖國棟今受訪強調，國民黨面對的是全國民眾，「黨中央只看到部分民眾」，兩方有所差異，經黨團內部多次討論，也納入黨中央意見，最後決定提出「公務人員退休撫卹法」，不會沒有版本。
廖國棟表示，經過黨團一段時間整理，及大家折衷討論後，完成代表國民黨的「公務人員退休撫卹法」，以考試院版及智庫版本為基底，一定會提出代表黨團的版本。在教師及公務人員部分，也會有個別委員提出版本。
對於公教人員的基本老年生活保障的「樓地板」部分，廖國棟指出，行政院版本的「樓地板」訂為3萬2160元，國民黨立委認為這對公務員、軍人而言偏低，黨內另提了4萬0825元及3萬2160元兩個版本，將在今日黨團大會上做最後決定。
廖國棟也說，國民黨智庫也準備框架式立法的「年金基本法」，希望在下週一能完成文字修飾，在下週二提出一併協商。
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