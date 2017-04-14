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周刊爆吳志剛「印堂發黑」 陽明山道場祭改

台北市議員吳志剛最近傳出緋聞。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-14  07:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員吳志剛前一陣子傳出疑偷吃事件，週刊爆料，吳志剛前往陽明山道場祭改，吳志剛則說友人指他「印堂發黑」，因此前往道場求轉運。

《時報周刊》報導，吳志剛說自己與會看面相的友人吃飯，對方指他「印堂發黑，非常嚴重」，建議他處理。吳志剛前往的陽明山「姜太公道場」則說，由於吳情況特殊，法師特別請出法力高強的杏黃旗。

報導指出，「姜太公道場」還對吳潑灑符水、讓吳過火七星陣、用七星劍拍吳的身體，把冤親債主等負面能量去除。

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