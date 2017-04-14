| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

李明哲事件 美國務院已知但「不評論」

2017-04-14  05:06

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕美國東亞局發言人崔葛瑞絲今天表示，國務院知道李明哲案件，至於美方是否就此與中國進行過交涉，她表示，依慣例，美方不評論外交交涉的內容。

台灣外交部日昨表示，已經與美國在台協會討論過李明哲的事件。崔葛瑞絲在答覆本報記者的電子郵件中說，美國曾持續地表示，美國鼓勵北京和台北當局能進行建設性對話，確保溝通管道是暢通的，以致於他們可以經常性地，並且可靠地交換對彼此重要的資訊。

廣告
  • 美國國務院表示已知道李明哲案，但也表示，依慣例，美方不評論外交交涉的內容。（資料照，記者陳志曲攝）

    美國國務院表示已知道李明哲案，但也表示，依慣例，美方不評論外交交涉的內容。（資料照，記者陳志曲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國務院 李明哲 李明哲案
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：李明哲事件 美國務院已知但「不評論」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.