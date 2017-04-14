李明哲事件 美國務院已知但「不評論」

2017-04-14 05:06

〔駐美特派員曹郁芬／華府13日報導〕美國東亞局發言人崔葛瑞絲今天表示，國務院知道李明哲案件，至於美方是否就此與中國進行過交涉，她表示，依慣例，美方不評論外交交涉的內容。

台灣外交部日昨表示，已經與美國在台協會討論過李明哲的事件。崔葛瑞絲在答覆本報記者的電子郵件中說，美國曾持續地表示，美國鼓勵北京和台北當局能進行建設性對話，確保溝通管道是暢通的，以致於他們可以經常性地，並且可靠地交換對彼此重要的資訊。