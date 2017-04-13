2前縣長站台 郝龍斌金門發表政見
2017-04-13 22:05
〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今天以「校友」身分重返金門，指金門街頭冷清是小英政府不接受「九二共識」，砍軍公教是動搖國本；他強調，黨主席不應做為任何人的政治跳板，願支持郭台銘選總統。
郝龍斌由金門縣兩位前縣長李沃士、張人俊及縣籍立委楊鎮浯等人陪同，在金城鎮公所7樓舉辦政見座談會；李沃士細數金門使用「敬老卡」在台北市搭優惠捷運、支援金門自來水工程及開放多項戶政業務異地申辦，都是郝過去台北市長任內協助達成。
郝龍斌說，小學1年級曾隨當時戍守金門的父親郝柏村，在金門唸了幾天書，記得當時的課桌椅都是水泥糊上去的，不小心還會受傷，可見當時生活的艱苦。
郝龍斌說，823砲戰期間，音訊全無，母親每個禮拜都帶著4個小孩，從新店搭車到國防部看傷亡名單，內心備受煎熬。
郝龍斌表示，記得2年前到金門，到處都看到中國觀光客，現在街頭會如此冷清，都是因為民進黨執政不認同「九二共識」。
他還指出，從來沒想過維持國家穩定力量的軍公教，竟然有一天會走上街頭，政府要砍軍公教年金，只想到4個字「動搖國本 」。
郝龍斌表示，黨主席不是天天喊口號、也不是演講比賽，關鍵是執行力，必須扮演團結的推手，只要能幫國民黨重返執政，就支持誰選總統；根據民調，年輕人都支持郭台銘，只有郭台銘可以打敗蔡英文，將來會支持郭台銘選總統
。
座談會中，金門國際青商會長辛文盛等發表意見，一名可愛的阿嬤對郝「寄望甚深」，她的孫子都在台灣，希望郝當選後能強力掃蕩毒品，「風趣」的對談，頓時讓場面輕鬆起來。
郝龍斌抵金後，先前往太武山公墓祭祀國軍先烈，再搭船前往小金門蟠龍坑道，參加座談後拜會農會、漁會，總工會等。#
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