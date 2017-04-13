鍾小平接受1日雙塔挑戰 柯P嗆：先騎1次回來

2017-04-13 20:15

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨台北市議員鍾小平昨在議會批評，台北市長柯文哲是有史以來程度最差的，並譏諷「漢草」不佳，甚至質疑柯是靠施打禁藥才完騎「一日雙塔」；對此柯現場反擊「不然我們兩個來騎騎看！」今晚鍾小平正式接受挑戰，但柯文哲未直接答應、也沒正眼看鍾的說，「先騎一次一日雙塔回來，我們再來對！」

台北市議會昨日舉行市長施政報告答詢。鍾小平昨質詢時，除了就前瞻計畫經費大批柯文哲外，也笑柯文哲在跑道上跌倒，懷疑他是怎麼騎幾百公里的腳踏車。柯現場回應「不然我們兩個來騎騎看」，鍾也不甘示弱回應「我跟你騎啊！我跟你爬台北101登高！」，還反問柯不會打禁藥騎完吧。

事隔一日，台北里長聯誼會今晚邀請柯、鍾等人餐敘。鍾小平特別準備「接受挑戰」手舉牌在飯店門口迎接；但柯沒正眼看鍾，並向媒體撂話「他先騎一次一日雙塔回來我們再來對」，便搭電梯上樓。

鍾小平事後表示，他平常就有在打球、騎車，一日雙塔不算什麼；他願意於5月時先跟柯比「台北101登高」！鍾指出，他很有企圖參選台北市長，要先以登高、騎車方式，在體能上擊敗柯文哲，接著再斷絕柯文哲連任之路。