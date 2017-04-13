工商大老會勞動部長 要求加班時數彈性運用
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部長林美珠上任以來今天下午首度邀請7大工商團體理事長會面，針對去年勞動基準法「一例一休」修法後遇到的困境，工商大老希望提高延長工時並彈性運用、以實際工時計算休息日加班費等；有人抱怨座車司機都沒辦法加班，勞動部當面解釋，座車駕駛早在1997年就指定為勞基法84條之1工作者。
今天出席的工商大老包括：全國工業總會（工總）理事長許勝雄、全國商業總會（商總）理事長賴正鎰、全國中小企業總會理事長林慧瑛、工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻、工業協進會理事長蔡圖晉，另外，工商協進會理事長林伯豐未出席，由秘書長范良棟代表，電機電子工業同業公會（電電公會）理事長郭台成也另有會議，由綜合事務室主任阮大宏代表出席。
勞動部綜合規劃司司長王厚誠會後轉述，這幾位工商界領袖當面出建言，包含希望將現行每月延長工時（加班）上限46小時提高到54或60小時，也希望這些延長工時時數可以適應淡旺季需求，採「總量管制」、「彈性運用」，例如以每季為單位整合彈性運用，最高建議6個月。
此外，去年底修法後，休息日加班費改為不滿4小時也以4小時計，恐怕會造成過多負擔，建議改回依照實際工時計算。還有，特別休假在修法後完全由勞工決定何時放假，工商領袖也希望改為由勞資雙方商定。至於「一例一休」修法後，7月起將進入「檢查期」後，擔心各縣市在執法時可能出現標準不一，希望勞動部能出面整合，希望齊一步調。
王厚誠說，昨天出席的工商領袖都沒有要求要指定行業納入彈性工時這類問題。
據了解，會中有工商大老提到，一例一休之後，連自己座車的司機也因為休假、不加班，公司本來打算調度卡車司機幫忙開車，最後乾脆自己開。
不過，勞動部司長謝蒨倩當場說明，其實早在1997年，就已指定事業單位配車人員的座車駕駛都可適用勞基法第84條之1「責任制」，可排除工時、休假等規定，但要簽署書面同意，並送地方主管機關核備。工商大老聽了驚訝地說「我怎麼都不知道」？
王厚誠轉述，林美珠在會面時強調，很多問題其實是出於誤解，有的是不清楚新制度，有的可能是不知道既有的法令規定，「週休二日」新制4月起進入輔導期，勞動部會持續滾動式檢討評估，也已與各部會建立聯繫網絡，找出各行各業遇到的窒礙難行之處，深入了解、持續關注，協力解決問題。
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標題：工商大老會勞動部長 要求加班時數彈性運用
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