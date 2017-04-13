神隱政見會後 柱柱姐失聲包百個餃子

洪秀柱於果貿社區包上百個餃子，喉嚨緊縮，說不出話。（記者黃旭磊攝）

2017-04-13 18:50

［記者黃旭磊／高雄報導］國民黨主席洪秀柱本月連續缺席中常會與政見座談，下午現身左營果貿社區包上百個餃子，「柱柱姐」步履闌珊，顯見身體微恙，且喉嚨緊縮說不出話，仍打起精神握遍在場每雙手。

洪秀柱於下午4時許抵達會場，未上台說話，而是到攤位擀麵皮、包高麗菜餃，她花近1個小時包餃後，撈出起鍋餃子，逐一發放給民眾，面對媒體詢問僅點頭致意，並拉著民眾拍照，全程不發一語。

地方幹部義賣在地高麗菜，所得捐助南台灣菜農。隨行洪辦發言人李昶志說，主席「燒聲」說不出話，有關黨員名冊外洩事宜，主席從4月5日就請假了，這件事情由黨中央來處理，希望黨中央要勿枉勿縱，選務單位一定要公平公正公開，讓所有黨員檢驗。

洪秀柱連續缺席本月5日中常會、10日國民黨立院黨團「黨主席選舉政見座談會」，外界以陰謀論揣測神隱出招，不過，現場觀察「柱柱姐」氣色差、步態輕浮，可能有身體狀況。

洪秀柱今天中午受訪表示，截至3月21日止，海內外政治獻金募得新台幣5千9百多萬元，甚至為了發放黨工薪資，更是以個人名義舉債借貸9千萬元，為了端正選風及嚴以律己不碰選務，從領表後請假至520選舉結束為止。

被問及中常委擬提案譴責主席，洪秀柱深深嘆了一口氣，她說，「大家一起加油」。

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