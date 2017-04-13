李登輝評小英政府 籲要有更多「具體作為」

2017-04-13 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕前總統李登輝日前接見社民黨時，據轉述，李登輝對於蔡政府1年多來的施政，包括司改、南向、一例一休等議題，有不少意見；李登輝認為，蔡政府在這些議題上應有更多化解紛擾的「具體作為」。

《風傳媒》報導，李登輝11日在翠山莊接見社民黨召集人范雲、全國委員苗博雅等人；與會者透露，曾推動南向政策的李登輝指出，他當年當總統推「南向」，就請台灣銀行到東南亞各國設立許多營業據點，對台商提供具體金融服務，蔡政府宣示要推南向，至今卻沒看到具體作為。

與會者轉述，李登輝認為，蔡政府提出了司改、一例一休等議題，也引發許多紛擾，但針對已經出現的紛擾，沒看到蔡政府如何化解紛擾的「具體作為」。當天3小時的會談中，與會者透露，李登輝從年輕時在農復會養豬，近來養牛，到蔡政府的司改、南向、一例一休等政策議題都有碰觸。