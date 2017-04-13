不做共產黨的狗！ 李凈瑜回擊國民黨：我選擇做人

2017-04-13 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨文傳會副主委洪孟楷今上午召開記者會批遭中國居留的前民進黨黨工李明哲之妻李凈瑜抹黑國民黨，「政治已經凌駕於人道之上」，令人感到遺憾。李凈瑜今下午發出聲明，表示她的先生與她正在遭受非人道的蹂躪，國民黨還有臉來跟她談什麼「恩」與「人道」，稱：「國民黨要我記得恩，記得仇，那就是要我做共產黨的狗」。

李凈瑜今透過「尋找李明哲」網站發表聲明，她表示，國民黨文傳會副主委說她「恩將仇報」，她認為，如果洪孟楷之言是代表國民黨，那她必須很痛心地說，國民黨自白色恐怖時代以來根本毫無反省，差別在於，當年是恐怖統治的統治者，今天是共產黨擄人勒贖的共犯。

她更痛批國民黨：「為綁匪傳信，居然還自鳴得意地認為有恩於受害者，難道你們已經淪為中國共產黨的附隨組織了嗎？」

李凈瑜強調，人道不是苟活，政治不是屈服，替綁匪傳信根本不是人道，而是赤裸裸的政治算計。

李凈瑜文末指出：「國民黨要我記得恩，記得仇，那就是要我做共產黨的狗。要做狗，悉聽尊便。我選擇做人。」、「我已經很累了，請你們這些中國的同路人，不要再來騷擾我吧！」

李凈瑜聲明全文：