外國人歸化我國籍 內政部：須無不良素行
2017-04-13 18:38
〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部現正研擬「歸化國籍無不良素行認定辦法草案」，日前邀請專家學者、社會公正人士及新移民團體共同討論後，初步認為外國人歸化國籍仍須無不良素行。
內政部在3月15日、4月10日兩天，邀請專家學者、社會公正人士、新移民團體共同討論草案，目前該草案尚在研擬階段，將持續廣徵社會意見。
內政部指出，犯罪有重罪和微罪之分，犯重罪會記載於警察刑事紀錄證明中，但輕微犯罪如竊盜、從事性交易、酒醉駕車等，雖不會記載紀錄，但仍會影響社會秩序、家庭倫理、國家法益。
內政部認為，台灣人有微罪須受相關法規處罰，外國人有微罪無觀察期即可申請歸化，這不是國人所能接受，規定歸化國籍須無不良素行，是有必要性。
內政部表示，美國、英國、日本、韓國對於申請歸化者，均規定須具備良好品德，可避免移入人口影響國安、社會秩序，我國當然也不例外。
內政部指出，據與會人員意見，要兼顧新住民權益及國人觀感，對微罪部分，只選擇較重部分予以認定為不良素行，如「因犯罪受緩起訴處分確定，或拘役、罰金或緩刑判決確定」，但若為過失犯，則不包含在內。
另外，違反「社會秩序維護法」情節較重的案件，如吸食、施打煙毒或麻醉藥品以外的迷幻物品、意圖鬥毆而聚眾、有事實足認無正當理由不盡法定扶養配偶或未成年子女義務、有習慣性家暴、損害公共利益情節重大者，皆認定為不良素行。
內政部強調，凡認定有不良素行者，如經2至3年一定觀察期間未再有不良素行，即認定為無不良素行，仍可申請歸化國籍，盼此方式兼顧當事人權益及國家利益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 歐冠盃恐攻? 德足球隊巴士遭炸
- 北市》夜店納八大行業 違規斷水電不能訴願
- 和泰節能車PRIUS PHV 一車一樹顧環保
- 范爺大秀透視薄紗 白皙美腿若隱若現
- 涉吸金倒賠上千萬 檢調搜索斯特捺德國際公司
- 伊朗與西亞世界》當氣溫高於華氏 911 之後
- 女大生整脊 慘遭前後都來性侵
- 萬安演習街道變空城 正妹飆車被攔高喊「快到了！」
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 連2漲 下週油價估漲5角
- 空服員罷工事件 勞動部：華航涉打壓工會要罰
- 經緯攜手NEC 推人臉辨識無人機
- 集集驛站標脫 遊客中心遷回有望
- 桃園抗旱 水利署將挖300口戰備井
- 食安》菜包一點紅 竟用工業用色素遭法辦
- 一例一休擺一邊…周湯豪連續工作52天掛彩
- 大樹林文化巡禮15日見 明華園將演出
- 雨勢下錯地方 嘉義2座水庫仍渴
- 木村拓哉也會老 帥臉劣化垂肉見客
- MiLB》胡智為6局好投奪勝 教練讚掌控比賽
- 10年老牌《我們結婚了》爆收攤 MBC回應了
- 日職》稻村亞美週日開球 挑戰極速103公里
- 社論》新型的對台「特許」？
- 中部以北今晨低溫16度 各地仍有局部雨
- 放任狗兒便溺被糾正 飼主怒揮拳傷人
- NBA》三巨頭刺國王 快艇搶下西部第4（影音）
- Google有意在台併網買綠電
- 超跑女神涉詐財6200萬 首開庭全盤認罪願賠錢
- 情迷書香日 23日台中公園千人展讀
- 單季2033分破隊史 湯斯登基新狼王
- 小布席安娜 首映會眉目傳情
- 「頂新」臭名遠播 集團悄悄停用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Over 100 urge cancelation of mining rights extension
- 徵信漏洞！ 刷亡母信用卡2年 子變卡奴才露餡
- 疑疲勞駕駛 載客小黃自撞護欄2人傷
- 不滿全聯徐重仁失言 網友嗆「誰到全聯我殺誰」
- MILIYAH秘戀人夫 偷情照曝光急切割
- 機車置物箱當提款機 慣竊只偷到12元難裹腹
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：外國人歸化我國籍 內政部：須無不良素行
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分