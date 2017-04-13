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外國人歸化我國籍 內政部：須無不良素行

2017-04-13  18:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部現正研擬「歸化國籍無不良素行認定辦法草案」，日前邀請專家學者、社會公正人士及新移民團體共同討論後，初步認為外國人歸化國籍仍須無不良素行。

內政部在3月15日、4月10日兩天，邀請專家學者、社會公正人士、新移民團體共同討論草案，目前該草案尚在研擬階段，將持續廣徵社會意見。

內政部指出，犯罪有重罪和微罪之分，犯重罪會記載於警察刑事紀錄證明中，但輕微犯罪如竊盜、從事性交易、酒醉駕車等，雖不會記載紀錄，但仍會影響社會秩序、家庭倫理、國家法益。

內政部認為，台灣人有微罪須受相關法規處罰，外國人有微罪無觀察期即可申請歸化，這不是國人所能接受，規定歸化國籍須無不良素行，是有必要性。

內政部表示，美國、英國、日本、韓國對於申請歸化者，均規定須具備良好品德，可避免移入人口影響國安、社會秩序，我國當然也不例外。

內政部指出，據與會人員意見，要兼顧新住民權益及國人觀感，對微罪部分，只選擇較重部分予以認定為不良素行，如「因犯罪受緩起訴處分確定，或拘役、罰金或緩刑判決確定」，但若為過失犯，則不包含在內。

另外，違反「社會秩序維護法」情節較重的案件，如吸食、施打煙毒或麻醉藥品以外的迷幻物品、意圖鬥毆而聚眾、有事實足認無正當理由不盡法定扶養配偶或未成年子女義務、有習慣性家暴、損害公共利益情節重大者，皆認定為不良素行。

內政部強調，凡認定有不良素行者，如經2至3年一定觀察期間未再有不良素行，即認定為無不良素行，仍可申請歸化國籍，盼此方式兼顧當事人權益及國家利益。

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  • 移民/住人權修法聯盟11日舉行「身分證檢查制度，破壞新移民人權」記者會，並上演行動劇，呼籲政府應對實際影響新移民歸化資格的「國籍法第3條」進行改革，刪除素行不良之規定，以保障新移民的權益，但內政部表示，根據專家學者討論，初步認為外國人歸化國籍仍須無不良素行。。（資料照，記者廖振輝攝）

    移民/住人權修法聯盟11日舉行「身分證檢查制度，破壞新移民人權」記者會，並上演行動劇，呼籲政府應對實際影響新移民歸化資格的「國籍法第3條」進行改革，刪除素行不良之規定，以保障新移民的權益，但內政部表示，根據專家學者討論，初步認為外國人歸化國籍仍須無不良素行。。（資料照，記者廖振輝攝）

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