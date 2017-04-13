學運打人警找不到 求助Google大神結果超爆笑
2017-04-13 20:19
網友使用Google超夯新功能「Auto Draw」畫出打人警察的輪廓，希望能推測出警察身分，無奈顯示出的圖樣是妖怪與樹木。（圖擷取自民間司法改革基金會臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運已屆滿3週年，但當年3月24日凌晨在行政院驅離行動中暴力打人的警察，至今仍未被揪出究責。有網友使用Google超夯新功能「Auto Draw」畫出打人警察的輪廓，開玩笑地希望「Google大神」能運用最新科技推測出警察身分，無奈顯示出的圖樣是妖怪與樹木，讓網友哭笑不得。
「Auto Draw」是Google推出的自動繪畫服務，號稱使用者只要隨手畫出心中所想的東西，系統就會運用機器學習技術，推測出使用者想畫什麼，從資料庫找出適合的精美插圖提供選取；由於這個功能讓人人都可以成為插畫高手，近日在網路上掀起話題。
民間司法改革基金會的臉書專頁也搭上這股插畫熱潮進行惡搞，用Auto Draw畫出打人警察的輪廓，結果系統提供兩個辨識結果，一個是長著尖銳獠牙的可愛妖怪，另一個是樹木的插圖。該專頁表示：「司改會試圖透過Google大神，找出台北市警方找三年還找不到的324事件打人員警，效果十分不顯著」，大酸警方辦事不力。
相關連結請見：民間司改會臉書
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