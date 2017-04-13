徐重仁為失言道歉 王威中：要對得起年輕人的努力

2017-04-13 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心總裁徐重仁日前說出「現在台灣年輕人很會花錢」，引發各界議論，今日他為失言風波道歉，不過民進黨籍台北市議員王威中在臉書表示，他懷疑徐重仁是否知道自己錯在哪？建議徐要「對得起年輕人的努力」。

王威中提到，去年台灣人平均薪資達5萬6千元，創19年新高，更讓一般年輕人傻眼，因為大多數勞工薪資遠遠不到5萬6千元，這代表經理人、高階幹部與基層之間薪資太過懸殊。王威中坦言：「老闆和高階幹部拿走大部分利潤、薪水領超多，拉高了平均，卻把年輕人當免洗筷。年輕人淪為馬克思所言的異化狀態，這才是台灣青年最悲哀的處境。」

王威中表示，不同世代間面對的大環境本就不同，所謂「老賊」，就是那些享盡經濟起飛期的紅利，現在又要吸年輕世代血的貪婪嘴臉。王威中建議，如果徐重仁真能接納年輕員工的良言，就不只該叫年輕人「努力讓老闆看見」，更要「看見自己作為老闆，對得起年輕人的努力」。

最後王威中也列出全聯多次違反勞基法的相關證據，希望徐重仁作為參考，希望他這次的道歉「不只是嘴上說說」。

相關新聞連結：

王威中臉書粉絲專頁