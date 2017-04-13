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吳敦義粉絲團開原民玩笑 名嘴：馬吳共同的秘密

「台灣的義氣-吳敦義粉絲團」的臉書粉絲團歧視原住民，引發網友憤怒。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-04-13  16:22

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義的臉書粉絲團，10日貼出一則調侃原住民口音的笑話惹議，雖然臉書小編隨後道歉，但仍無法止住網友怒火，漫畫家兼政治評論家魚夫也酸原來馬英九與吳敦義兩人心中，原來都是歧視原住民。

名為「台灣的義氣-吳敦義粉絲團」的臉書粉絲團10日PO出一張笑話貼圖，寫道有位原住民去應徵工作，主管問他的學經歷，原民說「我是台大歷史的啦」，主管誤以為是台大畢業，原民進一步解釋：「不是啦！是『抬大理石』的啦！」臉書小編還自嘲：「義大（吳敦義）是抬大理石的！哈！」遭到網友群起攻之，紛紛砲轟用刻板印象標籤原住民的口音跟工作，完全是嚴重歧視表現。

該粉絲團小編說明，這是提醒有些方語口語造成的笑話，認為網友反應適度就好，不要傷及尊嚴，但仍無法止住網友怒火，臉書小編再針對這言論表示，若造成有朋友不舒服，小編在此鄭重道歉。

對於吳敦義臉書粉絲團歧視原住民一事，政論名嘴魚夫將這次事件與前馬英九在2007年與原住民座談時說「我把你們當人看」言論對比，酸說：「終於發現馬、吳內心共同的秘密了！原來都是歧視原住民啊！」

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