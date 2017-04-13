外交部證實 美方曾關切李明哲案

針對李明哲案，外交部北美司司長薛美瑜（見圖）證實，外交部曾就此案與美國在台協會交換意見，美方對李明哲事件有相當了解，「也非常關注案件發展。（資料照，記者呂伊萱攝）

2017-04-13 15:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國逮捕已超過半個月，立委昨要求外交部應向美國國會「台灣連線」議員尋求協助。外交部北美司司長薛美瑜證實，外交部曾就此案與美國在台協會交換意見，美方對李明哲事件有相當了解，「也非常關注案件發展」；AIT文化新聞組組長周書龍則回應，美方對此事知情，但依往例不對外發表任何相關評論。

外交部北美司司長薛美瑜上午在例行記者會上被媒體問及此事，由於立委昨已要求外交部應動起來支援家屬與民間團體、尋求其他國際支援。薛美瑜坦言，目前外交部就此案有相關討論，但尚未有其他具體行動，薛美瑜強調，用什麼方式確實讓李明哲能順利返台，「我們會進一步討論」。

同時，薛美瑜也證實，此案件發展有一段時間，外交部有接到一些詢問，也曾就此事與AIT交換意見；薛美瑜說，美方對此案有相當了解，也非常關注未來發展。

對此，美國在台協會文化新聞組組長周書龍回應時表示，美方對此事知情，但依外交慣例不就任何內容進行評論。